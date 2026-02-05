Isabel Rodríguez se "acopla" a la visita de un consejero de Ayuso a una promoción de viviendas del Plan Vive en Aranjuez

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, admitió este miércoles que si contara con los votos en el Senado ya habría aprobado el artículo 155 para obligar a la Comunidad de Madrid a aplicar la ley de vivienda y así limitar los precios en las zonas tensionadas. No era la primera vez que lo decía pero ayer volvió a incidir en ello en una entrevista con Silvia Intxaurrondo.

En este punto cabe recordar que la ley no obliga a las comunidades autónomas a designar zonas tensionadas y así lo recordó después la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid. "Aquí lo que ocurre es que la vivienda es una competencia compartida y la legislación del Estado llega hasta donde llega", dijo Alfonso Serrano para quien las palabras de la ministra también demuestran que "el Gobierno de España pretende intervenir aquellas administraciones que no practiquen el socialismo, o lo que es lo mismo, pretenden imponer el socialismo obligatorio".

La ministra del ramo también fue cuestionada desde la Puerta del Sol. "Como no nos ganan en las urnas, buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y para tratar de meternos, si pudieran, en la cárcel, pero es que en la cárcel están ellos", manifestó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

El también portavoz del Ejecutivo autonómico reveló además que Isabel Rodríguez "se nos ha acoplado mañana mismo – por este jueves- a un acto en Aranjuez para hacerse una foto en una promoción de la Comunidad de Madrid". Fuentes del Gobierno madrileño indican a Libertad Digital que hace tres días el gabinete de la ministra se puso en contacto con la consejería que dirige Jorge Rodrigo para anunciar su presencia en la visita de las obras de una promoción de 400 viviendas del Plan Vive en este municipio del sur de la región.

La urbanización de Aranjuez contará con un total de 400 viviendas, de las que 16 están destinadas a personas con movilidad reducida, 61 de ellas cuentan con un dormitorio, 219 con dos y 120 con tres. El Gobierno autonómico continúa incrementando así la oferta de alquiler asequible en la región a través de 14.000 inmuebles del Plan Vive, con el objetivo de facilitar el acceso a jóvenes y familias, de los cuales 4.500 específicamente dirigidos a jóvenes menores de 35 años.

Esta promoción está cofinanciada con fondos europeos NextgenerationEU; es decir, son fondos que Europa entrega al Gobierno, que simplemente es el encargado de distribuirlos de acuerdo a los planes que se había comprometido con Bruselas a realizar. Hasta aquí la participación del Ejecutivo central en esta nueva promoción de viviendas, en la que la mayor parte de la inversión corresponde a los promotores privados. Pero la ministra "como no puede visitar las suyas, tiene que ir a las viviendas de otras comunidades, en este caso a las de la Comunidad de Madrid", resumió el consejero en la rueda de prensa de este miércoles.

No es la primera vez que la titular de Vivienda anuncia su presencia en actos de la Comunidad de Madrid. No obstante, no siempre acude a los mismos. Ya ha ocurrido en al menos tres ocasiones en las localidades de Arganda del Rey, Alcobendas y Majadahonda. "Dijo que iba a asistir y finalmente nos dejó colgados", recuerdan estas fuentes. Hasta ahora, solo ha asistido a Velilla de San Antonio, el 15 de enero de 2025, y Navalcarnero, el pasado 10 de abril.