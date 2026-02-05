Terremoto en la Asamblea por la denuncia por acoso contra el alcalde de Móstoles que Ayuso tilda de "caso fabricado"

El PP de Madrid ha negado la información que este miércoles publicó El País y según la cual una concejal en Móstoles denunció ante Isabel Díaz Ayuso y los cargos competentes en el partido un presunto caso de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de esta localidad, Manuel Bautista, que estos trataron de tapar.

Los populares madrileños, que resaltan la coincidencia de que estos hechos, acontecidos entre finales de 2022 y 2024, se conozcan justo ahora, el mismo día de la comparecencia en el Senado de Paco Salazar y en la recta final de una agónica campaña para el PSOE en Aragón, niegan que esta persona denunciara acoso sexual sino "estrictamente discriminaciones laborales".

En este sentido, Alfonso Serrano, que ha comparecido desde los pasillos de la Asamblea, donde este jueves se celebra el primer Pleno del año, ha asegurado que en el partido no se "presionó a nadie para tapar absolutamente nada", sino que esta edil presentó el caso "como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal".

"Sí recuerdo decir y preguntar literalmente si estábamos hablando de un caso de acoso o de abuso y se me negó", ha afirmado el número dos del PP de Madrid en referencia a la reunión que mantuvo con la denunciante y en la que también estuvo presente Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

Fuentes de los populares madrileños exponen que en marzo de 2024 se produce esta reunión a la que asiste Serrano y en la misma "se nos traslada, de manera muy vaga, situaciones de disputas y agravios con otros concejales y, ante la inconcreción, se le pregunta abiertamente si se trata de algún tipo de acoso o abuso sexual, a lo que la interesada responde que no".

En octubre de ese mismo año la denunciante se da de baja del partido, deja acta de concejal y, posteriormente, traslada escrito a la dirección nacional que asume el Comité de Derechos y Garantías Nacionales, ya que los alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes son miembros natos de la Junta Directiva Nacional.

Según Serrano, el partido hizo entonces "lo que tenía que hacer": "comprobar su verosimilitud" y abrir el correspondiente procedimiento para recabar la información ante esta denuncia. "Ante la falta de pruebas y de concreción lo que se hace es archivar, porque evidentemente nosotros no vamos a condenar a nadie, básicamente porque otra persona lo denuncie sin aportar ningún tipo de pruebas", ha defendido.

Así las cosas, desde el PP de Madrid sostienen que es falso que presionaran a esta persona para tapar el presunto caso. "El Partido Popular ni tapa ni oculta denuncias, las tramita, las instruye y, cuando corresponde, actúa. Y en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia así como de la presunción de inocencia de cualquier persona".

Además, afean que las conversaciones estén troceadas y apuntan a una posible manipulación de las mismas. "Sería muy útil conocerlas en su integridad. Hablamos de una información periodística basada en un audio editado y en el que se omiten parte de las conversaciones incluyendo una ausencia total de los testimonios de la denunciante".

Mientras Serrano comparecía en los pasillos de la Cámara de Vallecas, la oposición aguardaba impaciente su turno para arrojar a la presidenta madrileña este asunto durante la sesión de control.

Más información en unos minutos.