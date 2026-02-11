Catarata de insultos de la izquierda a Ayuso por la medalla a EEUU: "Lamebotas de Trump", "vendepatrias"

La decisión de Isabel Díaz Ayuso de conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos ha provocado una catarata de críticas de la oposición. La presidenta ha justificado este miércoles el reconocimiento por la "admiración" que, a su juicio, la región siempre ha sentido hacia un país que considera el "principal faro del mundo libre".

Desde el Gobierno central, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha ido directo a la descalificación al acusar a Ayuso de actuar como una "lamebotas del poder". De hecho, ha dibujado la concesión de la medalla como un acto de sumisión: "Van de patriotas pero son unos lamebotas del poder. Son vasallos y España no es un país de vasallos. Flaco favor le hacen a su país arrodillándose, doblando la cerviz ante el último déspota que aparece por ahí. Son unos vendepatrias".

También ha cuestionado si el PP comparte el modelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Donald Trump, que ha definido como "milicias policiales secuestrando a gente de su casa, asesinando a quemarropa a ciudadanos estadounidenses y persiguiendo a gente por el acento con el que hablan".

En la misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha utilizado sus redes sociales para confrontar directamente la idea del "faro" esgrimida por Ayuso. "No sabemos si el faro que deslumbra a Ayuso es el de la violencia del ICE, la de los tecnoligarcas que amenazan la soberanía de nuestro país o el ataque a la salud global. Este es su faro", ha escrito la también líder de Más Madrid.

A la ministra le ha seguido su compañera de formación, Manuela Bergerot, que en otra línea de cosas ha pedido a Ayuso "que deje de arrastrarse y se ponga a arreglar los centros de salud". La portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha lamentado dicho reconocimiento más aún cuando "Trump no sabe ubicar Madrid en un mapa" ni tampoco "tiene la más remota idea de quién es Ayuso".

"Utiliza Madrid contra Europa, contra España y contra Madrid", ha resumido por su parte en un escueto mensaje el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

También ha reaccionado el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, que ha vinculado la concesión de la medalla con la participación de Ayuso "en el selecto club de la ultraderecha del mundo en Mar-a-Lago para decir que México es una dictadura y que le da una medalla a EEUU justo el año del ICE, de las amenazas a Dinamarca, del apoyo a Netanyahu y de las guerras comerciales". Para López, la presidenta regional solo "avergüenza a Madrid".

Tal ha sido el revuelo que incluso Más Madrid ha pedido que se otorgue la Medalla de Oro a Bad Bunny y que se retire a Estados Unidos del Festival de la Hispanidad, donde será país invitado este año. Ante esto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha respondido: "No sé si le vamos a dar o no la medalla a Bad Bunny, lo que le puedo asegurar es que a quien no se la vamos a dar es a Maduro ni a ninguno de los dictadores con los que le gusta relacionarse a la izquierda".