Ayuso anuncia la Medalla Internacional de la CAM a EEUU en la gala de Mar-a-Lago

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el año que se conmemora el 250º aniversario de su independencia.

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España. Este mismo reconocimiento ha sido recibido en los últimos años por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).

Es un país al que, tal y como explicó la jefa del Ejecutivo autonómico, la región siempre ha mirado "con admiración" por ser el "principal faro del mundo libre". La presidenta avanzó este reconocimiento durante su intervención, por vídeo, en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida, que le ha concedido un premio por su contribución en favor de la Hispanidad.

Precisamente Ayuso apuntó que EEUU es el país invitado en la edición de Hispanidad de este año, de quien se celebra "con júbilo" cada paso que da "en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades".

A los asistentes a este evento internacional, Ayuso les dijo que "Madrid es su casa al otro lado del Atlántico", porque la historia de España y de Estados Unidos "no se entenderían la una sin la otra". "Las hemos construido juntos, a través de las misiones, aventuras, de un legado que se transmite en el nombre de calles, ciudades o apellidos".

La participación de la presidenta en esta gala estuvo envuelta en polémica desde el principio. El líder de los socialistas madrileños, Óscar López, arremetió contra ella por participar, dijo, "una fiesta de graduación ultra". "Mejor reconocimiento no hay de que los suyos son Milei y Trump".

"La libertad en Venezuela, la herida que tenemos que curar"

La dirigente madrileña intervino a través de vídeo en el acto y habló también de la situación en Venezuela. "La libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hablamos de un éxodo de más de ocho millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo".

Asimismo, Ayuso esperó que otros países, como Cuba, Nicaragua o México, sigan pronto los pasos de Argentina , "rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja, destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad".

"Frente al miedo, el totalitarismo, un mundo cerrado y oscuro, desde Madrid ofrecemos fuerza, valor, humanidad, compromiso, alegría, apertura, color, vida, libertad. Y queremos recordar que España, Estados Unidos y el resto de la Hispanidad navegamos en un mismo barco, que juntos somos increíbles e imparables", añadió.