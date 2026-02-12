La remodelación de la histórica colonia de El Viso

La histórica colonia de El Viso, uno de los rincones más singulares y selectos de Madrid, afronta la recta final de su remodelación impulsada por el Ayuntamiento de Madrid para transformar su espacio público y mejorar la accesibilidad. Con una inversión de 5,2 millones de euros, el proyecto actúa sobre 16 calles y más de 22.000 metros cuadrados con el objetivo de resolver problemas de movilidad peatonal que arrastraba desde hace años este enclave residencial de Chamartín con origen en los años treinta.

El Viso se caracteriza por sus viviendas unifamiliares y un arbolado frondoso que, con el paso del tiempo, ha terminado siendo tan protagonista como problemático. Las raíces de sus grandes árboles han ido levantando aceras estrechas y deteriorando el pavimento, hasta el punto de convertir algunos tramos en un pequeño circuito de obstáculos para carritos de bebés, personas mayores o vecinos con movilidad reducida.

Este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado las obras acompañado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada. La primera fase concluyó en 2025 y actualmente avanzan de forma simultánea la segunda y la tercera, cuya finalización está prevista para esta primavera. Una cuarta fase completará la intervención a lo largo de este mismo año.

Los trabajos se desarrollan en las calles Nervión, Urumea, Oria, Urola, Sil, Genil, Miño, Bidasoa, Leizarán, Irati, Tajo, Ebro, Arga, Ega, Roncal y Madre Carmen del Niño Jesús. Según el Ayuntamiento, la actuación también busca poner fin a los problemas derivados del tráfico de paso a velocidad inadecuada y a la escasa funcionalidad de unas aceras muy estrechas y deterioradas.

La intervención no solo busca mejorar la movilidad, sino también reforzar la identidad estética de esta histórica colonia. La pavimentación homogénea con adoquín gris de distintos tamaños unificará calzadas, aceras y aparcamientos, creando una imagen coherente que diferencie a El Viso del entorno urbano más denso que lo rodea. Al mismo tiempo, se respetará el arbolado existente, se plantarán nueve nuevos ejemplares y se adaptarán los alcorques con piezas más pequeñas que permitan convivir con las raíces. También se soterrarán las redes eléctricas y de telecomunicaciones, una actuación discreta pero decisiva para mejorar la seguridad y limpiar visualmente el paisaje.

Desde 2019, el Ayuntamiento ha destinado 17 millones de euros a la mejora de la accesibilidad en colonias históricas, entre ellas Cruz del Rayo, Primo de Rivera, Unión Eléctrica y Manzanares, consolidando una estrategia de renovación integral en distintos distritos de la ciudad.