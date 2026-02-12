Madrid exige a Sánchez retirar la financiación a la carta pactada con el separatismo

La Asamblea de Madrid ha alzado la voz este jueves contra los planes de La Moncloa. Con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de Vox, la Cámara ha exigido que se retire el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, reclamando en su lugar uno que sea "justo, transparente y solidario" y que reconozca el esfuerzo contributivo de la región.

El debate, surgido a raíz de una Proposición No de Ley del PP, ha servido para denunciar el intento de utilizar la financiación para "fragmentar la Agencia Tributaria" y tratar de "fabricar de manera ilegal una nación en Cataluña". El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, ha sido tajante al asegurar que este movimiento es "el precio de la supervivencia política de Pedro Sánchez" pactado en despachos oscuros.

Serrano ha advertido de que no existe negociación real, sino "imposición y pago" de lo que considera un "cupo catalán encubierto" que terminarán pagando los madrileños. Además, ha censurado que el Ejecutivo central utilice a Madrid como "chivo expiatorio" atacando sus bajadas de impuestos para ocultar su "claudicación permanente ante el independentismo".

Por parte de Vox, la diputada Ana Cuartero ha calificado el pacto con los separatistas como un "ataque profundo a la unidad de España", aunque ha cargado contra el "bipartidismo" por haber cedido privilegios históricos. Mientras, la izquierda ha tratado de desviar el foco criticando la política fiscal de Díaz Ayuso, calificándola de "sabotaje financiero" y "regalos fiscales".