Oportunidad única para colarse en los escenarios de 'Cuéntame' en Alcalá de Henares

Desde esta semana y hasta el 12 de abril, el Antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares acoge la exposición gratuita ‘Cuéntame Alcalá’, una experiencia de turismo cinematográfico que permite adentrarse en el universo de Cuéntame cómo pasó y descubrir el detrás de las cámaras de la serie.

La exposición propone un viaje inmersivo por más de 25 años de historia televisiva, conectando la ficción con la memoria colectiva de varias generaciones de espectadores.

Así, ofrece fotografías de rodaje, documentos técnicos, vestuario y atrezo original. Los asistentes podrán además sentarse en el sofá de los Alcántara, recorrer el taller de costura de Merche o visitar rincones como el disco pub, la iglesia o el bar, escenarios habituales de la serie. La exposición también destaca los momentos vividos por el equipo durante sus grabaciones en Alcalá de Henares.

La exposición incluye también talleres inmersivos gratuitos durante marzo, relacionados con las temáticas de la serie. Entre ellos, talleres de restauración fotográfica y encuentros para tejer en los escenarios originales.

Y más: Alcalá Film Office ha diseñado una ruta turística por 10 localizaciones clave de la serie, que se recorre con un storymap interactivo. En total, el proyecto identifica 56 ubicaciones en la ciudad donde se grabaron escenas de Cuéntame. También se ofrecen visitas teatralizadas y actividades gastronómicas en el Parador y la Hostería del Estudiante, que sirvieron como plató y recrean recetas de los años 60 y 70.

Fechas, horario y lugar

La exposición ‘Cuéntame Alcalá’ se puede visitar en el Antiguo Hospital Santa María la Rica, en la calle Santa María la Rica, 3, de Alcalá de Henares, desde el 12 de febrero hasta el 12 de abril. El horario es de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos de 11:00 a 14:00 horas; los lunes permanece cerrado.