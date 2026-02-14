Sábado de vendaval en Madrid: árboles caídos, fachadas dañadas y más de 300 intervenciones
La Aemet había activado el aviso naranja en la Sierra por rachas que podían alcanzar los 100 kilómetros por hora y el aviso amarillo en la zona metropolitana por vientos de hasta 70km/h durante la mañana.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso naranja (riesgo importante) para este sábado en la Sierra de Madrid ante la previsión de fuertes rachas de viento. En concreto, el aviso por vientos de hasta 100 kilómetros por hora ha estado activo entre las 06.00 y las 15.00 horas de este sábado. Ahora, hasta las 18.00 horas, se mantendrá en esa zona el aviso amarillo. Por su parte, en la zona metropolitana y de Henares, el aviso ha sido amarillo hasta las 12.00 horas por rachas que han alcanzado hasta 70km/h durante la mañana.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han atendido hasta 123 intervenciones en la mañana de este sábado, la mayoría en arbolado, han informado desde Emergencias Madrid. Desde las 6 y hasta las 13.30 horas, los bomberos de la ciudad han intervenido en 47 actuaciones relacionadas con arbolado más otras 21 en fachadas.
Por su parte, el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado hasta las 13 horas de este sábado un total de 873 expedientes relacionados con el viento en toda la región. Estos expedientes han originado 206 intervenciones de bomberos, aunque ninguna de las intervenciones ha registrado heridos de gravedad ya que las intervenciones son copadas con árboles caídos en la calzada, desprendimientos de canalones, apuntalamiento de fachadas, retirada de elementos inestables o saneamiento de árboles.
Como ya resulta casi habitual desde el comienzo de año, el Retiro y otros ocho parques singulares de Madrid permanecerán cerrados este sábado ante el aviso amarillo emitido por la Aemet ante fuertes vientos en el área en el área metropolitana.
El servicio de la línea de autobús interurbano 692, que une Los Molinos y los puertos de la Sierra de Guadarrama, ha quedado suspendido por dichas condiciones metereológicas, y la 691 finalizará su recorrido en Navacerrada durante toda la jornada.
Arbolado este sábado en la calle San Gerardo, esquina con Avenida de Juan Andrés
Entre las recomendaciones de los Bomberos, evitar pasar por debajo de andamios, muros, carteles o árboles que puedan estar en mal estado; retirar de ventanas y balcones todos los elementos que puedan caer por efecto del viento; cerrar las puertas y ventanas de casa para prevenir accidentes y recoger los toldos.
