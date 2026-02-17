Del sí o sí de Sánchez al no es no de Ayuso y Almeida: la intrahistoria del caso Cabezón

El "no es no" de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2016 fue el inicio del caos y fue un lema que ha acompañado en toda su trayectoria al actual presidente del Gobierno de España. Irónicamente, esta fue la misma respuesta que se encontraría cuatro años después, en 2020, cuando intentó de manera reiterada colocar a uno de los suyos, Borja Cabezón, al frente de la Casa América. Por aquel entonces, en mitad de la pandemia que monopolizaba la actualidad informativa, desde Moncloa tomaron la iniciativa para satisfacer los intereses del presidente. Es más, el Ministerio de Exteriores liderado aquellos días por Arancha González Laya asumió que su posición de poder en la institución solventaría cualquier obstáculo. No obstante, el Estado contribuye con el 92% del presupuesto, mientras que el gobierno de la Comunidad de Madrid lo hace con el 4,2% y el Ayuntamiento de Madrid con el 3,8%. Fíjense cómo sería la situación que hasta el protagonista en cuestión adelantó su despedida en la red social antes conocida como Twitter.

En la vida hay que saber qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Estoy muy ilusionado. Gracias por todo! 🌹🌹🌹 — Borja Cabezón (@BorjaCabezon) December 21, 2020

"En la vida hay que saber qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Estoy muy ilusionado. Gracias por todo", publicó Borja Cabezón, convencido de empezar su nuevo rol en la Casa América. El Gobierno seguía defendiendo que era el perfil "idóneo" alegando su experiencia en América Latina y su trabajo en la Fundación Carolina. Según testimonios que hoy aporta El Confidencial, "el asunto se dilató en el tiempo" porque desde el ejecutivo no se ofrecía ninguna alternativa a la designación de Cabezón. Debía ser él, "sí o sí".

Ahora se entiende la "insistencia"

Pero hete aquí, tanto José Luis Martínez Almeida como su partner Isabel Díaz Ayuso hicieron valer su postura con la misma determinación que Sánchez ante Rajoy. No es no. Quién sabe si se llegó a usar esta expresión en alguna de las negociaciones por llegar a un acuerdo. El caso es que el alcalde de la capital sí que desveló las "presiones brutales" que tuvo para acceder al nombramiento de Cabezón. Las coacciones también han sido corroboradas por la que entonces era la consejera de Cultura del gobierno de Díaz Ayuso, Marta Rivera de la Cruz. Ella ha dado fe en X de lo que vivió: "Hace cinco años, siendo yo consejera de Cultura, quisieron hacer a Cabezón director de la Casa de América. Desde la Comunidad de Madrid nos negamos en redondo. Ahora se entiende mejor la insistencia", ha rememorado Rivera de la Cruz.

Hace cinco años, siendo yo consejera de Cultura, quisieron hacer a Cabezón director de la Casa de América. Desde la Comunidad de Madrid nos negamos en redondo. Las presiones fueron brutales. Ahora se entiende mejor la insistencia. https://t.co/JTmpEbFGwF — Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) February 16, 2026

La actual delegada de Cultura en el consistorio daba así en el clavo. "Ahora se entiende mejor la insistencia". La noticia adelantada por El Confidencial sobre Cabezón y su cuestionada estructura mercantil ha derivado en esta otra información que evidencia, una vez más, la intención de Pedro Sánchez de colonizar las instituciones. En esta ocasión no pudo porque se necesitaba unanimidad de todas las administraciones involucradas, y la rotunda negativa de Almeida y Ayuso se impuso al deseo del presidente. El regidor insistía ayer en la nula preparación de Cabezón para el puesto.

La carrera de Cabezón siguió su curso y finalmente fue designado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE.