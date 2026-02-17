La razón por la cual la fuente de Cibeles se teñirá de rojo

La capital de España celebrará el Año Nuevo Chino iluminando la fuente de Cibeles de color rojo este martes, tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de Madrid. La ciudad da la bienvenida a este periodo bajo la influencia del Caballo de Fuego, que marca el inicio de una nueva etapa en el calendario lunar.

La comunidad china inaugura este martes un ciclo que se repite únicamente cada 60 años, representado en esta edición en el cartel diseñado por el ilustrador digital Juan Carlos Paz, alias Bakea. La imagen oficial muestra al animal saltando sobre el monumental puente de Arganzuela, que cruza el río Manzanares y el parque de Madrid Río.

Un año más, el distrito de Usera será el epicentro de las festividades entre el 20 y el 22 de febrero. La programación incluye desde talleres de caligrafía y papiroflexia hasta demostraciones de artes marciales y degustaciones de gastronomía oriental, distribuidas en espacios como el parque de Pradolongo, la plaza de Julián Marías y la de las Tizas.

El momento cumbre tendrá lugar el 22 de febrero con el gran desfile, que a las 12:00 horas contará con la participación de la Compañía Juvenil de Yingge de Fumei. Esta agrupación, llegada expresamente desde China, ofrecerá un espectáculo de una tradición con tres siglos de historia reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial.