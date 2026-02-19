Una tienda de Madrid paga 300 euros a quien se atreva a dormir la siesta en su escaparate

En pleno corazón de Madrid, donde el bullicio marca el ritmo de cada jornada, una tienda ha decidido convertir la pausa en espectáculo. La firma madrileña Colors of Madrid ha lanzado una campaña que ha despertado la curiosidad en las redes. La marca pagará 300 euros a quienes se atrevan a dormir la siesta en su escaparate.

Lejos de tratarse de una performance improvisada, la iniciativa forma parte del lanzamiento de SIESTA, una nueva línea conceptual inspirada en el descanso, el bienestar y el llamado slow living urbano. Durante los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, el escaparate del establecimiento situado en la calle Carretas, 31, se transformará en un pequeño oasis de calma. Luz tenue, silencio y un ambiente diseñado para desconectar serán el escenario en el que varias personas seleccionadas podrán dormir, leer o simplemente detenerse mientras la ciudad sigue su curso al otro lado del cristal.

Los más críticos igual piensan que dormir en un escaparate, a plena luz del día y bajo la mirada constante de desconocidos, suena más a experimento social que a plan apetecible. La imagen de alguien echándose la siesta mientras decenas, o cientos, de personas pasan, miran, comentan o incluso hacen fotos desde la acera puede romper con la idea íntima que normalmente asociamos al descanso.

Desde la marca explican que el objetivo es reivindicar el descanso como un valor cultural y personal, y recordar que la siesta forma parte de una identidad mediterránea que no debería vivirse como un lujo, sino como un derecho. "No es solo dormir, es una manera de entender la vida", señalan desde la dirección de la firma, que plantea la pausa como un gesto casi revolucionario en tiempos de hiperconexión.

La convocatoria para participar en esta experiencia remunerada está abierta a través de sus redes sociales. La pregunta que lanza la marca es directa: ¿quién quiere convertirse en el próximo rostro, o mejor dicho, el próximo soñador, del centro de Madrid?