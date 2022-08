La siesta es un lujo que todos quieren disfrutar y que todos, o casi todos, deberíamos aprovechar con la mayor frecuencia posible. Porque echarse una cabezadita después de comer está lleno de beneficios. Por supuesto debe tener unas condiciones determinadas, pero, una siesta es una forma fácil y saludable de aumentar el nivel de alerta, la concentración, la productividad, la creatividad y el humor. Siempre que sea necesaria, por supuesto.

Para que nos hagamos una idea de los múltiples beneficios que trae una siesta: informes emitidos por la Universidad de Berkeley señalan que el sueño diurno mejora el funcionamiento cardíaco y reduce la hipertensión. Más concretamente, varios investigadores de la Universidad de Atenas descubrieron en 2007 que dormirla reduce las posibilidades de sufrir un ataque al corazón y un estudio del estadounidense Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) señaló que la capacidad de aprender una habilidad motora aumenta en un 20% en las personas que se echan una cabezadita después de comer.

Pero si las virtudes son muchas, solo hay una forma de alcanzar la perfección durante el sueño diurno. La siesta perfecta debe cumplir unos requisitos muy concretos. La hora, el lugar y la duración son algunos de los puntos a tener en cuenta para dominar este arte en el que, si cumples las reglas del juego, puedes maximizar el rendimiento diurno y llegar a la noche sin problemas para conciliar el sueño. Eso suponiendo que no sufras problemas de insomnio, en ese caso hay una única ley: las siestas están prohibidas.

Pero abramos un melón necesario: ¿Cuánto tiene que durar realmente una siesta? Todos nos hemos despertado alguna vez tras dos horas durmiendo sin saber muy bien qué día era, en qué país nos encontrábamos o quiénes éramos nosotros. Ahora bien, es bastante probable que tras esas dos horas no te encontrases especialmente descansado, sino más bien mareado y con la cabeza un poco abotargada, y sin embargo tras 15 minutos de sueño rápido experimentes un descanso absoluto.

¿Cuáles son los beneficios de tomar siestas para los adultos?

Relajación

Menor fatiga

Estado de alerta más intenso

Mejora del humor

Mejor desempeño, con un tiempo de reacción más rápido y una memoria más aguda

¿Cuáles son las desventajas de tomar una siesta?

Dormir la siesta no es para todos. Algunas personas simplemente no pueden dormir durante el día o tienen problemas para dormir en lugares que no sean sus propias camas, lo que a veces es necesario para dormir la siesta. Las siestas también pueden tener efectos negativos, tales como:

Inercia del sueño. Es posible que te sientas aturdido y desorientado después de despertarte de una siesta, especialmente si ha sido más larga de lo que debería ser.

Es posible que te sientas aturdido y desorientado después de despertarte de una siesta, especialmente si ha sido más larga de lo que debería ser. Problemas de sueño durante la noche. En la mayoría de los casos, las siestas cortas generalmente no afectan la calidad del sueño durante la noche. Pero si ya tienes insomnio o mala calidad del sueño a la noche, dormir la siesta podría empeorar estos problemas. Por supuesto, si las siestas so largas o frecuentes pueden interferir con el sueño nocturno.

Cómo debe ser la siesta ideal