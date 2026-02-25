Ayuso cree que Yolanda Díaz acabará en el PSOE: "Le pido que se dé prisa en meterse y lo termine de hundir"

Isabel Díaz Ayuso venía advirtiendo desde hace tiempo que Yolanda Díaz acabaría en las filas socialistas y este miércoles la noticia de su renuncia a encabezar Sumar en la próxima cita electoral le cogió presidiendo el Consejo de Gobierno que, de forma excepcional, se celebró en Peñalara.

"Lo veníamos advirtiendo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, acabará en el PSOE", contestó la presidenta con cierta satisfacción al ser preguntada por esta cuestión. "Es su modo de operar: llega a un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta a otro. Yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa en meterse y que lo termine de hundir", añadió.

Yolanda Díaz ha publicado un extenso comunicado en la red social Bluesky para anunciar que no será candidata a las próximas elecciones generales de 2027, una decisión que dice que es "muy meditada" y que ya ha comunicado a sus "seres queridos", al conjunto de su espacio político y al presidente del Gobierno.