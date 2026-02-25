El campo madrileño se planta en Sol contra el acuerdo con Mercosur

El sector primario de la Comunidad de Madrid ha tomado este miércoles la Puerta del Sol en una movilización unitaria para frenar la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Todas las organizaciones representativas, Asaja Madrid, UPA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG y la Unión de Cooperativas Agrícolas, han secundado una protesta que denuncia la competencia desleal y el abandono administrativo.

La concentración, iniciada a las 11:00 horas, ha puesto el foco en las políticas comerciales de Bruselas. Los agricultores denuncian que la ratificación del tratado con los países latinoamericanos supone la entrada de productos que no cumplen con las estrictas exigencias fitosanitarias y laborales que se imponen en Europa. Francisco José García Navarrete, presidente de Asaja Madrid, ha subrayado en Kilómetro Cero que la supervivencia de las explotaciones madrileñas depende de la reciprocidad en los mercados.

El presente y el futuro del campo

La movilización no solo ha tenido un carácter reivindicativo técnico, sino social. Bajo el lema de preservar "el presente y el futuro del campo", las asociaciones han criticado duramente las políticas de las administraciones públicas que, a su juicio, perjudican sistemáticamente la rentabilidad de las granjas y cultivos. El malestar se centra en la burocracia verde y la falta de protección ante la volatilidad de los precios.

Cocido madrileño como símbolo

Como acto de clausura y para visibilizar la calidad del producto autóctono, los manifestantes han repartido raciones de cocido madrileño entre los ciudadanos que se encontraban en el kilómetro cero.

Este gesto busca estrechar el vínculo entre el productor y el consumidor final, recordando que el sector primario es el garante de la soberanía alimentaria de la región frente a las importaciones de terceros países beneficiados por el acuerdo con Mercosur.