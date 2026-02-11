Gran tractorada en Madrid contra la futura PAC y Mercosur: "Somos moneda de cambio"

Libertad Digital se ha trasladado a la gran tractorada que ha tenido lugar este miércoles en Madrid para conocer de primera mano la situación que viven los agricultores y ganaderos después del pacto entre la Unión Europea y Mercosur y la reforma de la PAC (Política Agraria Común). Este periódico ha podido comprobar el enfado del sector primario, que ha hecho ‘mucho ruido’ en la manifestación contra las políticas burocráticas de Europa en un intento por sobrevivir ante las continuas amenazas que sufre el campo español.

Los principales perjudicados del acuerdo son los agricultores y ganaderos de la UE, que deberán competir con productos importados procedentes de países con menores costes laborales, normativas ambientales menos exigentes y estándares sanitarios y de bienestar animal distintos a los europeos. Para los agricultores españoles supone un nuevo frente de competencia en un contexto marcado por el aumento de costes, las exigencias medioambientales y la presión regulatoria europea.

Desde Libertad Digital nos hemos trasladado a la gran tractorada de Madrid para conocer de primera mano la situación que están viviendo los agricultores🚜 https://t.co/8XKOFktw6W — Antonio J. Moleón (@AntonioMoleon21) February 11, 2026

En este sentido, Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja ha dicho al micrófono de Libertad Digital que "para que lo entienda perfectamente el ciudadano de a pie, estamos para defender algo tan importante como es la soberanía alimentaria que se están cargando las políticas de los últimos años y evidentemente estos acuerdos como el de Mercosur o la reforma de la política agraria comunitaria, que con la propuesta que hay de la Comisión de Agricultura va a dejar de ser política agraria y menos comunitaria."

"Es algo que estamos denunciando aquí y en cualquier mesa de reunión o de negociación en la que estamos. Nos parece que el principio de reciprocidad se tiene que aplicar y así no podemos competir. Evidentemente cuando a uno se le permite todo y a nosotros lo que se hace es exigir, diferencialmente podemos ser competitivos". Sobre si va a prosperar el acuerdo con Mercosur, ha lamentado que "si hubiese responsables políticos que de verdad quisiesen a su tierra. Cosa que dudamos mucho, por lo tanto tiene muchas posibilidades que salga adelante", ha añadido el representante del campo extremeño.

"Aquí lo que queda claro en España es que quien tiene ahora mismo las competencias y la posibilidad de vetar tanto el acuerdo de Mercosur como la reforma de la política agraria comunitaria es el presidente del Gobierno. Nosotros estuvimos ayer en Moncloa, le dimos traslado y evidentemente es lo que pedimos. Él tiene las competencias plenas y por supuesto el Partido Popular está tardando mucho en adoptar una postura firme y esas decisiones. A mí me representa el campo. Yo me debo al campo, a los agricultores, a los ganaderos y a algo que me enseñaron desde muy pequeñito, desde mi abuelo a mi padre."

Agenda 2030

"Y del Ministro Planas yo creo que lo único que se puede decir es que sus políticas son tan planas como su propio apellido y evidentemente poco o nada ha hecho para beneficiar al campo en los años que lleva de ministro. Sobre la Agenda 2030 yo creo que está siendo la destrucción masiva de valores y no solo de la soberanía alimentaria sino hasta de los propios valores que tenemos la sociedad europea y la sociedad española", ha denunciado otro agricultor.

"A los políticos les da igual el sector primario, somos la moneda de cambio. Tienen que defender primero a su país. Tenemos el mejor producto de toda Europa", ha reivindicado otro agricultor.