Gran tractorada en Madrid: horarios, recorrido y cortes de tráfico este miércoles

Madrid vivirá este miércoles, 11 de febrero, una jornada de protestas agrícolas en la que cientos de tractores procedentes de distintas regiones de España colapsarán el centro de la capital para exigir que el acuerdo entre la UE y Mercosur, paralizado por el Tribunal de Justicia de la UE, no llegue a entrar en vigor.

Mapa de la tractorada de este miércoles, 11 de febrero.

La tractorada comenzará en la Plaza Colón entre las 11:00 y las 11:30 horas y recorrerá el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Agricultura, donde se espera que los agricultores y ganaderos lleguen alrededor de las 13:30 horas. En ese punto se celebrará un acto reivindicativo y se entregará a las autoridades una tabla con las demandas del sector.

Por motivos de seguridad, el Gobierno ha limitado la entrada a 500 tractores y ha modificado el recorrido original: los vehículos no podrán acceder a la calle Santa Isabel, debiendo continuar la marcha por las vías principales indicadas, según ha informado Unión de Uniones.

Carreteras afectadas

A su vez, los tractores entrarán en Madrid divididos en cinco columnas que partirán desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Robregordo y Arganda del Rey, algunas con rutas subdivididas.

La de Torrejón de la Calzada circulará por la carretera M-404 en dirección Griñón; M-405 sentido Fuenlabrada; carretera M-409 dirección Leganés y M-40 hacia Vía Lusitana donde se realizará relevo con Policía Municipal.

La de Guadalajara transcurrirá por la carretera N-320 dirección Torrejón del Rey; M-113, sentido Ajalvir hasta el enlace con la carretera M-111.

La de El Espinar, tomará la SG-500, enlazando con la N-VI. Continúa por carretera M-510 hasta la glorieta de enlace con la carretera M-505 en Galapagar sentido Las Rozas. Seguirá por M-515 de Las Rozas hasta incorporarse a la M-500 entrada a Madrid, donde se realizará relevo con Policía Municipal.

La salida desde Robregordo irá hacia Buitrago del Lozoya por N-I en dirección M-126 y M-135 hasta localidad de Lozoyuela. Continúa hacia la M-131, hasta llegar a Torrelaguna y enlazará con la M-111.

Por último, la circulación de la columna de Arganda del Rey sale por la Avenida de Madrid (N-III) hasta la salida a la M-300 y sigue hasta llegar al enlace con la carretera M-208. Continúa por M-203 hasta la glorieta bajo la M-45, donde se tomará la salida por la calle de la Pirotecnia, donde se realizará relevo con Policía Municipal.

No sólo es Mercosur...

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, ha recordado que la tractorada no solo afecta a los agricultores y ganaderos, sino a toda la sociedad: "Todos tenemos la costumbre de comer al menos tres veces al día, y todos querríamos que lo que comemos sea bueno para la salud".

En este sentido, aunque el acuerdo UE- Mercosur es lo que ha trascendido más en los medios de comunicación, la asociación rural destaca que "el campo lleva soportando una gran presión desde hace años, con más peso desde que se iniciara la guerra en Ucrania, con costes de producción cada vez más altos".

También denuncian que "los productores no pueden competir sobre todo en un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona y la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino".