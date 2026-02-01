¿Son seguros los alimentos de Mercosur? La verdad sobre los controles en las fronteras

Uno de los argumentos que más repiten los agricultores y ganaderos que se oponen al tratado de libre comercio con Mercosur es que, según afirman, entrarán alimentos "con escaso control sanitario". Alertan de que tendremos en los supermercados "carne producida con hormonas de crecimiento, sustancias prohibidas y fitosanitarios no autorizados en la UE", lo cual, insisten, "pone en riesgo la calidad y la seguridad de los alimentos en Europa". En Libre Mercado hemos investigado cómo funcionan los controles sanitarios para determinar si nuestra salud está en peligro.

En primer lugar, cabe destacar que todos los días entran por nuestras fronteras toneladas de carne, pescado, soja, café, maíz, arroz, hortalizas y frutas (entre otros productos) procedentes de terceros países, incluidos los miembros de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia). Es decir, ya estamos consumiendo esos alimentos. Cuando el acuerdo entre en vigor, lo único que cambiará es que muchos de ellos serán más baratos porque estarán libres de aranceles.

Entonces, ¿por qué las asociaciones agrícolas dicen que esos alimentos llegan con sustancias prohibidas? Porque es verdad. La Unión Europea tiene una lista de fitosanitarios prohibidos y restricciones en el uso de antibióticos y otros medicamentos para el ganado porque considera que suponen un riesgo para la salud humana, la biodiversidad o el medio ambiente. Sin embargo, por extraño o injusto que resulte, acepta las importaciones de productos de terceros países con restos de sustancias que aquí están totalmente prohibidas.

Para eso están los "límites máximos de residuos", que es la concentración máxima de un determinado plaguicida que legalmente puede contener un alimento. Este límite lo marca la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para proteger a los consumidores. Por ejemplo, el glufosinato (amonio) es un herbicida prohibido en la UE, pero legalmente puede haber un residuo mínimo de este herbicida en la soja o los cítricos que importamos de terceros países. Precisamente por eso los agricultores europeos afirman que no pueden competir en igualdad de condiciones.

¿Son seguros los alimentos de Mercosur?

La pregunta más importante que tendrán los consumidores a estas alturas es obvia: ¿son seguros los alimentos que llegan de Mercosur teniendo en cuenta que no están obligados a cumplir las mismas restricciones en fitosanitarios o en bienestar animal que los europeos?

Se lo hemos preguntado al Ministerio de Agricultura y esta es la respuesta: "Sí. Todo producto que entra de cualquier país, también de los países de Mercosur. Los alimentos que llegan a los lineales son seguros y cumplen con los mismos estándares de seguridad".

Por si acaso, hemos preguntado también a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN): "Todos los productos comercializados en la UE y, por tanto, en España, independientemente de su origen, están sometidos a los mismos requisitos y controles. Los controles realizados sobre productos comercializados en España denotan un alto porcentaje de cumplimiento con la normativa. En el año 2024, para el caso específico de fitosanitarios, el porcentaje de cumplimiento en muestras recogidas en el mercado fue del 99,06 %".

¿Y la carne que llega de Brasil?

Según el Ministerio de Agricultura, el proceso para autorizar a un país tercero a exportar productos de origen animal a la Unión Europea "es largo y muy exigente" para garantizar la seguridad de los consumidores. "Se exige un plan nacional de control de residuos, que debe ser público, y se autoriza país por país, producto por producto, matadero por matadero y sala de despiece por sala de despiece", explican.

"Una vez autorizado, cada envío pasa controles documentales, de identidad y físicos en frontera, y se realizan muestreos para detectar residuos. Los sistemas de control son muy robustos y los países del Mercosur no utilizan hormonas para la carne con destino a consumo humano, ni la UE importa carne producida con hormonas".

Así funcionan los controles en aduanas

Todo empieza con un aviso previo. Cualquier partida de un producto agroalimentario producido fuera de la Unión Europea se tiene que notificar antes de llegar a nuestras fronteras. Esto se hace mediante una declaración de carga, donde aparecen los códigos arancelarios.

Cuando la mercancía llega a España, va a los puestos de control de frontera. En nuestro país hay un total de 35 puntos autorizados por el Ministerio de Agricultura. Allí se realiza un control documental a todos los productos importados y en algunos casos se procede a un control físico por sospecha, aleatorio o dirigido.

Un pescado sometido al control físico en el puesto fronterizo de Barajas

Por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, uno de los 470 inspectores y 108 técnicos abre un pescado de Chile y toma muestras para enviar al laboratorio en busca desustancias consideradas de riesgo como metales pesados, bacterias, virus o contaminantes ambientales. En otra sala dedicada a losproductos vegetales, se escoge un kilo de espárragos de Perú para analizar la presencia de plaguicidas a partir de más de 50 parámetros.

Si se detectan restos de una sustancia prohibida en la UE (o fuera de los límites máximos de residuos), se rechaza. Si todo está conforme, se libera la mercancía para que circule libremente por la Unión Europea y se pueda consumir. En caso de resultados no satisfactorios,se crea una alerta para que AESAN comunique el riesgo y todos los puntos de control fronterizo hagan un control por sospecha. Esto implica que el producto queda inmovilizado hasta que el laboratorio tenga los resultados.

¿Cuántos no superan los controles?

Libre Mercado ha preguntado directamente al Ministerio de Agricultura cuántos productos se analizan en los puntos de control, pero no hemos recibido ninguna respuesta numérica. La subdirectora de Acuerdos sanitarios y control en frontera del Ministerio de Agricultura, Carmen González, ha asegurado a EFE que "desde hace un año, los servicios de control se han unificado, lo que ha permitido aumentar la eficacia de los controles: el control físico es del 100% en los productos de origen animal y en los vegetales el porcentaje es menor (depende del producto), aunque ha aumentado de media un 7,5 %".

Con respecto a los resultados, en 2025 se introdujeron en España 660.000 toneladas de productos de origen animal procedentes de Marruecos, Ecuador y Chile, entre los que hubo algo más de 700 controles "no satisfactorios", un 1 % del total, según las cifras de EFE.

En cuanto a los productos vegetales, las importaciones sumaron más de 6 millones de toneladas de orígenes como Marruecos, Colombia, Perú, Estados Unidos y Brasil. Solo el 0,5% de los controles a esas partidas dieron un resultado desfavorable, debido principalmente a problemas de control documental (40%) y a la falta de condiciones de higiene (30%). El año pasado se realizaron 248 muestreos para la detección de plaguicidas en esos productos, un 24% más que en 2024, y solo 18 no pasaron las pruebas, según González.