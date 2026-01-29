El campo toma las calles con un 'súper jueves' de tractoradas contra Mercosur y los recortes agrarios

Las tractoradas han vuelto este jueves a las calles de decenas de ciudades españolas en una jornada de movilización simultánea del sector agrario contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y contra los recortes de la Política Agraria Común (PAC). El llamado "súper jueves" ha dejado imágenes muy similares en todo el país, con largas columnas de tractores, cortes de tráfico y concentraciones ante las sedes institucionales.

En Burgos, una de las movilizaciones más multitudinarias de la jornada, la protesta ha comenzado a las 9.30 horas y la columna de tractores ha entrado en la ciudad en torno a las 11 de la mañana. El recorrido ha discurrido por la arteria principal que atraviesa la capital, entre el estruendo de las bocinas y la expectación de numerosos vecinos que se detenían a observar el paso de la caravana.

Los tractores avanzan lentamente por la calle Vitoria. Reciben aplausos y muestras de apoyo de los vecinos. #SuperJueves #Burgos pic.twitter.com/NaEZNvf8mR — Marta Arce (@mrtarce) January 29, 2026

A mitad de trayecto, los tractores se han encontrado con la marcha a pie convocada por las organizaciones agrarias —UCCL, Asaja, UPA y COAG— además de un grupo independiente. Todos ellos han continuado juntos el recorrido con paradas en la sede del PSOE y también en la del PP, donde en ambos casos se ha hecho entrega del manifiesto.

La tractorada de #Burgos para frente a la sede del PSOE. La marcha transcurre sin incidentes. #superjueves pic.twitter.com/eWfGzJBWUf — Marta Arce (@mrtarce) January 29, 2026

La movilización ha concluido en la céntrica Plaza del Cid con el reparto de patatas entre los ciudadanos, en un gesto simbólico para subrayar el papel del campo en la economía y en la alimentación diaria.

La #tractorada de #Burgos llega a la Plaza del Cid, donde se reparten patatas a los vecinos. #superjueves pic.twitter.com/4iJbBj489a — Marta Arce (@mrtarce) January 29, 2026

En la tractorada del pasado 16 de enero participaron más de 250 tractores, según la Subdelegación del Gobierno, una cifra que este jueves incluso se ha visto superada, a falta de conocer las cifras definitivas.

Las reivindicaciones

Este "súper jueves" forma parte de una semana de movilizaciones en el sector agrario para rechazar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Los agricultores consideran que poner fin a los aranceles les perjudicará porque no pueden competir en igualdad de condiciones con productos mucho más baratos y exentos de la asfixiante normativa europea.

Según ha explicado a Libre Mercado la presidenta de la Unión de Campesinos de Burgos, Susana Pardo Gutiérrez: "Nosotros no podemos competir con los países de Mercosur porque tenemos unas condiciones mucho más exigentes". Y ha añadido que, para colmo, Europa ha recortado la PAC un 22% "poniendo nuevas exigencias medioambientales y mucha más burocracia". Y ha concluido: "No podemos ser los paganinis de todo".

"No podemos ser los paganinis de todo", dice Susana Pardo Gutiérrez, presidenta de la Unión de Campesinos de Burgos. #superjueves #tractorada pic.twitter.com/KewFq4T0FK — Marta Arce (@mrtarce) January 29, 2026

Por su parte, el presidente de Asaja Burgos, David Martínez, ha trasladado a Libre Mercado el malestar y el cansancio del sector por ser la "moneda de cambio" a la hora de "financiar las guerras" o facilitar que "otros vendan coches". Y ha insistido: "Un acuerdo comercial tiene que ser beneficioso para todos no solo para una parte de la población europea. Cada país tiene que defender sus intereses y creo que España no ha defendido los suyos".

"Estamos muy cansados de que la moneda de cambio para todo siempre sea el campo europeo", dice David Martínez, presidente de Asaja Burgos. #tractoradas #superjueves pic.twitter.com/BkQWFBxKCz — Marta Arce (@mrtarce) January 29, 2026

Tractoradas simultáneas por toda España

Las movilizaciones se han repetido por al menos treinta ciudades de todo el país, entre ellas Santiago de Compostela, Bilbao, Vitoria, Pamplona y varios puntos de Asturias y Cantabria. Además, han salido a la calle productores en Castilla y León, Andalucía y en la capital de Castilla-La Mancha; también ha habido protestas en Murcia, Alicante y Valencia, en Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria), y en Baleares (Mallorca).

🔴 #Tractoradas en España | Así comenzaban a llegar los primeros tractores a Valenciapic.twitter.com/A3qflChVRb — Libertad Digital (@libertaddigital) January 29, 2026

En Madrid, las organizaciones agrarias han aplazado la protesta prevista en la Puerta del Sol por el mal tiempo, aunque han sido recibidas por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la sede de Presidencia para hacer entrega de una tabla de reivindicaciones autonómicas.

🔴 #Tractoradas en España | Cortes de carreteras en La Rioja por la gran movilización agrariapic.twitter.com/4HbQLWU2YF — Libertad Digital (@libertaddigital) January 29, 2026

Las protestas han provocado interrupciones en el tráfico en algunas vías. En La Rioja, por ejemplo, se han producido cortes intermitentes en municipios como Briones, Calahorra, Nájera y Agoncillo.