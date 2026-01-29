Los otros efectos del Mercosur: Argentina tiene miedo al aceite español

Mientras en España se suceden las protestas de agricultores contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, del otro lado del Atlántico el clima es muy distinto. En Argentina, buena parte de los productores ve el pacto como una oportunidad para crecer, exportar más y atraer inversiones, especialmente en las economías regionales de zonas agrícolas.

El fin gradual de los aranceles en la mayoría de los productos traerá más siembra, más producción, más industria y más exportaciones, según las conclusiones del informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Con los números sobre la mesa, la BCR estima que para el año 2035, el área sembrada de los seis principales cultivos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) llegaría a 41,46 millones de hectáreas, frente a los 40,37 millones de un escenario sin acuerdo. Y con el aumento de la superficie, la producción total de esos seis cultivos podría llegar a 184,2 millones de toneladas, 10 millones más que sin el acuerdo.

En exportaciones, la BCR estima que para 2035 se venderán al exterior 125,8 millones de toneladas de granos y derivados, unos 7,5 millones más que sin acuerdo. Además, con el fin de los aranceles, se procesará más soja en el país, lo que son buenas noticias para la industria aceitera. En definitiva, "más producción, más empleo y más ventas al exterior es el camino para dejar atrás el estancamiento", resume el informe.

Merluza y langostinos sin impuestos

Además de la soja, otro de los sectores que mira el acuerdo con muy buenos ojos es el pesquero, octavo exportador de Argentina. La UE es un destino clave para productos como la merluza y el langostino. De hecho, el langostino argentino es el cuarto producto agroalimentario que más importamos en España con un coste de 303 millones de euros y los filetes de pescado ascienden a los casi 55 millones de euros anuales, según datos del Ministerio de Economía.

Hoy, la merluza argentina paga un arancel del 15% en Europa y el langostino entre el 12% y el 20%. En el momento en el que entre en vigor el acuerdo, la merluza quedaría exenta de impuestos mientras que en el caso del langostino la bajada de las tasas sería gradual en un periodo de entre 0 y 10 años según la variedad. Según la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), el acuerdo supondrá una mejora de la competitividad en mercados como España, Italia y Francia, que concentran cerca del 40% de sus exportaciones.

Competir en igualdad

Pero no todos los sectores del agro argentino comparten ese entusiasmo. En el sector del aceite de oliva, especialmente en la provincia de San Juan, el acuerdo genera fuertes reticencias. El sector del olivar argentino advierte de que el acuerdo de libre comercio podría dejar a sus productores en desventaja frente a los aceites europeos, especialmente los de España.

"El problema no es la eficiencia, es competir contra productos subsidiados", señalan desde la entidad en declaraciones a La Nación. Según explican, mientras en muchas zonas de España los rendimientos son de 300 a 700 kilos de aceite por hectárea, en San Juan se logran entre 1.500 y 1.700 kilos, con riego por goteo y cosecha mecanizada. Aun así, los aceites europeos pueden llegar más baratos por las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), denuncian.

La batalla del aceite está en Brasil, un mercado estratégico que importa más del 95% del aceite que consume. Con la bajada de aranceles, los productores temen que los aceites europeos ganen aún más terreno en los supermercados brasileños. Por cierto, por insólito que parezca, en el año 2024 España importó aceite de oliva virgen extra desde Argentina por valor de 27,28 millones de euros.