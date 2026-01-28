Los alimentos de Mercosur y la India que más compramos los españoles

14 / 14

Soja

La soja es la reina de las importaciones. En el año 2024 nos gastamos 912,29 millones de euros en soja de Brasil para el procesado industrial y la fabricación de aceite y harina, no para consumo directo humano en grano. También compramos el aceite de soja ya elaborado a Argentina por valor de 134,25 millones. E incluso compramos los despojos que quedan tras extraer el aceite y la harina de la soja a Brasil por valor de 506 millones de euros con el que elaboramos pienso para animales.