Los alimentos de Mercosur y la India que más compramos los españoles
Soja, pescado, café y frutas tropicales encabezan la lista de los productos que más importamos desde estos mercados clave.
Pepinillos en conserva
Por sorprendente que resulte, España se gastó 21,95 millones de euros en el año 2024 en adquirir pepinillos en vinagre de la India.
Anacardos
El anacardo es uno de los productos que más importamos desde la India con un coste de 26 millones de euros en el año 2024.
Jugos de frutas
Los jugos de frutas de Brasil suponen 32,08 millones de euros en importaciones.
Filete y carne de pescado
Los españoles compramos mucho pescado de Argentina. Concretamente, al año las importaciones alcanzan los 54,79 millones de euros.
Papaya, melón y sandía
La papaya, melones y sandías de Brasil tienen una gran acogida en los supermercados españoles con unas importaciones que llegan a los 68,83 millones de euros anuales.
Azúcar de caña
El azúcar de caña es otro de los productos que más compramos a Brasil con un valor de 73,27 millones de euros en 2024.
Mango y guayaba
España importa frutas exóticas como el mango y la guayaba desde Brasil con un coste anual de 78,53 millones de euros.
Arroz
Las importaciones de arroz desde Argentina asciende a los 43,58 millones de euros; desde Uruguay, también nos llega arroz por valor de 32,14 millones. Y, aunque está excluido del tratado de libre comercio, también importamos arroz de la India por valor de 12,36 millones.
Moluscos congelados
Bajo el epígrafe “moluscos congelados", desde la India llegan toneladas de calamares, sepia, pulpo, caracoles, almejas y mezclas de mariscos en las que nos gastamos 130,74 millones de euros.
Carne
En la actualidad, España gasta unos 139 millones de euros en adquirir carne de Brasil que, cuando entre en vigor el acuerdo de libre comercio, será más barata gracias al fin de los aranceles. Por eso es una de las grandes preocupaciones de los ganaderos contrarios al acuerdo Mercosur.
Maíz
Buena parte del maíz que utilizamos para alimentar al ganado llega desde Estados Unidos (211 millones de euros), pero también desde Brasil con un coste de 183,15 millones de euros.
Langostino
Es el producto que más compramos a Argentina. La importación de langostinos ascendió a los 303,32 millones de euros en 2024, lo que sitúa a este producto como el tercero en la lista de los más importados según el valor.
Café
El café es el segundo producto alimentario en el que nos gastamos más dinero. Las importaciones de Brasil alcanzaron los 340,34 millones de euros y las de la India supusieron 20,62 millones en 2024.
Soja
La soja es la reina de las importaciones. En el año 2024 nos gastamos 912,29 millones de euros en soja de Brasil para el procesado industrial y la fabricación de aceite y harina, no para consumo directo humano en grano. También compramos el aceite de soja ya elaborado a Argentina por valor de 134,25 millones. E incluso compramos los despojos que quedan tras extraer el aceite y la harina de la soja a Brasil por valor de 506 millones de euros con el que elaboramos pienso para animales.