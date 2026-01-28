El aceite de oliva español celebra el fin de los aranceles en la India

El aceite de oliva es uno de los principales ganadores del acuerdo de libre comercio sellado este martes entre la Unión Europea y la India, un pacto que va a facilitar (y mucho) la llegada del oro líquido al enorme mercado indio, con más de 1.400 millones de consumidores.

Según los documentos técnicos difundidos tras la cumbre, el acuerdo suprimirá los impuestos aduaneros sobre el 96,6% de las exportaciones europeas. Aunque el grueso del sector agrícola seguirá sometido a impuestos, Bruselas ha logrado que se eliminen las tasas de productos de alto valor añadido y procesados, entre ellos el aceite de oliva, el vino y distintos alimentos elaborados.

En el caso del aceite de oliva, los actuales aranceles, que oscilan entre el 40% y el 45%, se reducirán de forma progresiva hasta desaparecer completamente en un plazo de cinco años, lo que supondrá una significativa rebaja del precio de este producto en los supermercados.

El sector celebra el acuerdo

"Asoliva celebra que, en la finalización de las negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Europea haya tenido en cuenta los aceites de oliva, algo que llevábamos solicitando y gestionando desde hace bastante tiempo", ha señalado a Libre Mercado el director adjunto de Asoliva, Rafael Pico Acevedo.

India no produce aceite de oliva y depende totalmente de las importaciones. Actualmente compra unas 10.000 toneladas anuales, de las cuales el 90% proceden de España. En términos económicos, las exportaciones españolas alcanzaron los 35,18 millones de euros en 2024, según datos del Ministerio de Economía.

"Este acuerdo nos beneficia de manera directa", subraya Pico Acevedo, quien confía en que la reducción de aranceles impulse el consumo en el país asiático. "Como se disminuye el arancel, el aceite de oliva será un producto más asequible para el consumidor indio, y esperamos que aumente el consumo, retribuyendo mejor a toda la cadena de valor del aceite de oliva español".

Otros grandes beneficiados por el acuerdo

Además del aceite, el tratado también tendrá un fuerte impacto en otros sectores. El vino, que hasta ahora soportaba un gravamen del 150%, verá reducidos sus aranceles al 20% en la gama premium y al 30% en la gama media. También se eliminarán las tasas del 50% sobre alimentos procesados como pastas, galletas y productos de bollería.

Desde Bruselas se destaca que el acuerdo supone un avance estratégico en las relaciones comerciales con la India, un mercado tradicionalmente proteccionista, mientras que para los países del sur de Europa, especialmente España, representa una oportunidad clave para reforzar sus exportaciones agroalimentarias en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del mundo.