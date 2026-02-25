Madrid crea 'LÁNZATE' para impulsar la doble carrera clínica e investigadora

La Comunidad de Madrid ha aprobado la primera edición de LÁNZATE, un programa dirigido a fomentar la doble carrera clínica y científica de investigadores emergentes en la sanidad pública regional. Las bases de la convocatoria se han publicado este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), tras el anuncio realizado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el último Debate del Estado de la Región.

La iniciativa busca atraer talento investigador y facilitar el desarrollo de proyectos en el ámbito asistencial, especialmente en etapas iniciales de la carrera profesional. El Ejecutivo autonómico financiará de forma directa proyectos de I+D+i con una duración máxima de dos años, con el objetivo de reforzar la actividad investigadora vinculada a la práctica clínica.

Financiación directa y menos burocracia

El programa LÁNZATE contempla la subvención directa de proyectos de investigación e innovación desarrollados en el entorno de la sanidad pública madrileña. Las ayudas cubrirán gastos de equipamiento, material fungible, suministros y derechos de propiedad intelectual.

Según detalla la convocatoria, el diseño del programa busca reducir al máximo la carga administrativa para los solicitantes. La Comunidad de Madrid pretende que los trámites se realicen con la menor burocracia legal posible, con el fin de agilizar la ejecución de los proyectos y facilitar su puesta en marcha en plazos reducidos.

Casi un millón de euros para 2026

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, se ha dirigido directamente a los profesionales sanitarios en un vídeo en el que anunciaba el programa: "¿Eres investigador emergente? ¿Quieres desarrollar la doble carrera clínica y científica y que tus logros beneficien al máximo número de personas? Si es así, LÁNZATE es tu gran oportunidad".

Matute ha subrayado que se trata de una "iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid" y ha recordado que en esta primera edición se dedican casi un millón de euros. Además, ha explicado que el programa permitirá a investigadores emergentes de hospitales públicos, Atención Primaria, institutos de investigación sanitaria y fundaciones de investigación biomédica desarrollar su propio proyecto.

También podrán optar a estas ayudas otros entes públicos de carácter asistencial adscritos a la Consejería de Sanidad. De este modo, el programa abarca tanto el ámbito hospitalario como el primer nivel asistencial, con el objetivo de integrar la investigación en todos los niveles del sistema sanitario público.

El Ejecutivo autonómico enmarca esta medida dentro de su estrategia para reforzar la capacidad investigadora del sistema sanitario y favorecer que los profesionales compatibilicen la actividad asistencial con la científica.

Cuatro modalidades de acceso

LÁNZATE contempla cuatro modalidades de acceso, adaptadas a distintos perfiles profesionales. Una de las líneas específicas está dirigida al personal de Enfermería, con el fin de potenciar su participación en proyectos de investigación.

Otra modalidad se centra en el primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña, lo que incluye a profesionales que desarrollan su labor en Atención Primaria. Esta línea busca reforzar la investigación en un ámbito clave del sistema sanitario.

Además, se establecen dos modalidades de carácter general. Una de ellas está destinada a investigadores menores de 45 años. La otra se dirige a profesionales que estén desarrollando un programa competitivo orientado a la obtención del certificado R3 de reconocimiento de calidad e independencia investigadora.

Con esta estructura, la Comunidad de Madrid pretende atender tanto a perfiles emergentes como a profesionales que se encuentran en fases avanzadas de consolidación de su trayectoria científica.

El programa nace con el objetivo de facilitar la compatibilidad entre la actividad asistencial y la investigación, promoviendo la denominada doble carrera clínica y científica. La convocatoria prioriza el desarrollo de proyectos vinculados al entorno real de la práctica sanitaria, integrando la innovación en la atención a los pacientes.