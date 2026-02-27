Ayuso tacha de "cortina de humo" los papeles del 23F: "Nada en el Gobierno es real, siempre es una trampa"

Tras inaugurar el nuevo gimnasio municipal de Cenicientos (en la Sierra Oeste de Madrid), la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado las preguntas de la prensa para retratar lo que a su juicio ocurre hoy en España: "Tenemos un país paralizado, está todo fuera del debate necesario, no dejan de crecer los casos de corrupción, ya no cada semana, cada día".

La referencia inmediata ha sido el último varapalo parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y es que este jueves, PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso dos decretos-ley: uno que incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz a personas vulnerables, y otro destinado a limitar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia. Para Ayuso, el resultado confirma la falta de capacidad de Sánchez y se traduce en un "tortazo descomunal": "El tortazo que se llevó ayer el Gobierno demuestra que no pueden seguir gobernando, no estaban gobernando, pero es que no pueden seguir".

Para la líder regional, el funcionamiento del Gobierno se basa en una sucesión de "trampas": decretos con "trampas"; intentos de leyes con "más trampas"; socios enfrentados entre sí y una verdad "retorcida".

Desde ahí, Ayuso ha ido enumerando uno a uno los problemas que siguen sin abordarse: la falta de vivienda, la pérdida de talento, la presión sobre pymes y comerciantes, la despoblación y unas fronteras "desastradas". Es aquí donde ha hablado de "leyes sectarias", de "abandono" y de un Sánchez que gobierna con "jeta", "de espaldas a la gente" e "intentando tomar a la gente por idiota".

"Tenemos al frente a una persona que disfruta del poder para sí mismo, para levantarse cada mañana a mirarse en el espejo a ver si ha salido guapo, a mirar si antes de coger el Falcon el reflejo con las gafas de aviador le quedan bien, para que se le reciba entre aplausos en su corte pequeña", ha descrito. Pero para la presidenta, "el mundo real y la España real va por otro lado diferente".

La popular también ha cuestionado la desclasificación de los papeles del 23F, que ha considerado como una pura maniobra de distracción: "Estamos ante una semana donde el Gobierno pretendía otra vez extender una nueva cortina de humo. No sé qué pretende. Nada en el Gobierno de Sánchez es real, siempre es una trampa".

Sobre la posible vuelta de Juan Carlos I a España, Ayuso se ha limitado a defender "que viva el Rey" y ha asegurado sentirse "muy orgullosa de esta institución" y de lo que representa para España. Así, ha insistido en que su vuelta es una decisión que no le compete a ella y ha subrayado que la Casa Real sabrá "hacer lo mejor".