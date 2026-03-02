Asesina a su casera en Carabanchel y se entrega a la Policía

Un joven ha asesinado a su casera, de 30 años, y se ha entregado en la comisaría del madrileño barrio de Carabanchel este lunes a primera hora de la mañana. La ha ahorcado con una cuerda, según informa ABC.

Se trataría de un venezolano de 20 años y sin antecedentes policiales. Previamente, desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid habían informado de la muerte violenta de una mujer en la calle Oropéndola de la capital.

Sanitarios del Summa112 se han trasladado sobre las 9 horas de este lunes a la citada calle tras recibir un aviso de la Policía Nacional. En la vivienda han encontrado a una mujer sin signos de vida, y tan solo han podido confirmar el fallecimiento.

Al lugar se han trasladado agentes de la Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación, según ha confirmado más tarde la Jefatura Superior de Policía de Madrid.