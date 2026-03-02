Madrid resucita a Cleopatra con una experiencia inmersiva de vanguardia en Matadero

El Centro de Experiencias Inmersivas Espacio MAD, ubicado en el centro cultural Matadero, sigue acogiendo Cleopatra, la exposición inmersiva. Lejos de la imagen de femme fatale que proyectó la Elizabeth Taylor de 1963, esta muestra utiliza la tecnología para devolver a Cleopatra VII su lugar como una de las estrategas más lúcidas de la Antigüedad.

Alfonso Segura, director de marketing de Madrid Artes Digitales, ha explicado en Kilómetro Cero que el proyecto nace de una necesidad de justicia histórica: "Cleopatra ha sido maltratada por una visión muy sesgada y romántica. Lo que el espectador va a encontrar aquí es a la mujer que hablaba siete idiomas, la que negoció de tú a tú con Roma y la que fue el último gran baluarte de la dinastía ptolemaica".

Segura insiste en que el rigor histórico es la columna vertebral de la experiencia: "No hemos querido hacer un espectáculo de luces vacío; cada recreación de la Alejandría helenística ha contado con el asesoramiento de egiptólogos para que la inmersión sea total y veraz".

Tecnología al servicio de la Historia

La exposición no se limita a proyecciones en paredes. El despliegue incluye realidad virtual y salas multisensoriales que permiten al visitante "caminar" por el Faro de Alejandría o navegar por el Nilo. "La tecnología nos permite democratizar la cultura de una forma que un museo tradicional no puede. Aquí, el visitante no mira un busto de piedra; el visitante siente la escala de los templos y la presión de un imperio en expansión", afirma Alfonso Segura.

El responsable de marketing de MAD subraya que la clave del éxito de este formato reside en la capacidad de generar una impronta emocional: "Cuando sacamos a la reina de los libros y la ponemos frente al público a tamaño real, con su voz y su entorno, el aprendizaje es instantáneo. Es un viaje al corazón del Egipto helenístico que rompe la cuarta pared".

Un legado de liderazgo

La muestra también pone el foco en su capacidad de liderazgo en un mundo de hombres. Según detalla Segura, la exposición desglosa sus reformas económicas y su visión de estado: "Fue una mujer que supo utilizar su cultura y su intelecto como armas políticas. Queremos que el público salga de Matadero entendiendo que Cleopatra no fue solo una amante de generales romanos, sino la arquitecta de la supervivencia de su reino".