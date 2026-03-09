La Línea 10 de Metro cerrará entre Nuevos Ministerios y Cuzco desde el 28 de marzo hasta finales de 2026

La Línea 10 de Metro de Madrid interrumpirá el servicio entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco a partir del 28 de marzo y hasta finales de 2026 debido a las obras de transformación de la estación Santiago Bernabéu. Durante este periodo se habilitará un servicio sustitutivo de autobús gratuito y se reforzarán otras líneas de transporte público para garantizar la movilidad de los usuarios.

El director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, ha explicado en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid que el cierre del tramo afectará a las estaciones de Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu y Cuzco.

Para minimizar el impacto en los desplazamientos, se pondrá en marcha un plan de movilidad que incluirá un servicio sustitutivo de autobús gratuito operado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Este dispositivo contará con 10 autobuses que circularán con una frecuencia aproximada de entre tres y cinco minutos, según las previsiones.

Además, el plan contempla refuerzos en otras líneas de Metro, especialmente en las líneas 1 y 9, así como en varias líneas de autobús de la EMT que recorren el Paseo de la Castellana, entre ellas las líneas 27 y 147. El servicio sustitutivo tendrá su punto de referencia en Plaza de Castilla, con el objetivo de facilitar la conexión entre los distintos medios de transporte disponibles en la zona.

Obras para la nueva estación Bernabéu

El cierre del tramo forma parte de las obras de transformación de la actual estación Santiago Bernabéu, que tras la reforma pasará a denominarse Bernabéu.

El proyecto incluye la demolición de la estación actual, una intervención necesaria para ejecutar la nueva infraestructura. Según el cronograma previsto, los trabajos tienen como objetivo concluir en el primer trimestre de 2027.

Las obras se encuentran actualmente al 40% de ejecución, lo que permitirá recuperar desde este sábado la circulación de vehículos en superficie en el Paseo de la Castellana, después de varios meses de restricciones por los trabajos.

Metro de Madrid ha coordinado el desarrollo del proyecto con el Real Madrid Club de Fútbol, con el que firmó un protocolo para compatibilizar las obras del suburbano con el resto de actuaciones urbanísticas en el entorno del estadio.

Una estación más grande y totalmente accesible

La renovación integral de la estación cuenta con una inversión de 66 millones de euros y supondrá un cambio significativo en la infraestructura actual.

El proyecto permitirá triplicar el espacio disponible, que pasará de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400 metros cuadrados.

Entre las principales mejoras previstas se encuentra la accesibilidad total de la estación, que dispondrá de 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con los andenes.

La nueva configuración sustituirá los tradicionales pasillos por un gran vestíbulo central, desde el que se podrán visualizar los niveles intermedios y los propios andenes. Este diseño pretende facilitar transiciones más rápidas entre la calle y el metro, además de aumentar la capacidad de la estación.

El proyecto también contempla la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de nuevos sistemas tecnológicos, entre ellos tornos de acceso de última generación y máquinas de venta de billetes actualizadas.

Una estación vinculada al estadio Santiago Bernabéu

La estación situada junto al Paseo de la Castellana mantiene una relación histórica con el estadio del Real Madrid.

Fue inaugurada en 1982 con el nombre de Lima y en 1998 pasó a denominarse Santiago Bernabéu, en referencia al estadio del club madrileño.

La futura estación renovada se prevé que entre en funcionamiento coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid.