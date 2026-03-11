Almeida anuncia el 'Plan Suma Vivienda 3' para ampliar el parque de alquiler asequible en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado el lanzamiento del Plan Suma Vivienda 3, una nueva fase del programa municipal destinado a ampliar el parque de alquiler asequible en la capital. El anuncio se ha realizado durante la jornada Madrid creates the future, celebrada en el marco de MIPIM, la feria internacional del sector inmobiliario. El proyecto dará continuidad al modelo de colaboración público-privada impulsado por el Ayuntamiento para promover vivienda asequible en suelos municipales.

El nuevo Plan Suma Vivienda 3 amplía el programa municipal iniciado en anteriores legislaturas para incrementar la oferta de alquiler asequible en la ciudad. Según ha explicado el alcalde, esta tercera fase se apoya en el mismo esquema de colaboración entre el Ayuntamiento y promotores privados que ya se ha aplicado en los dos primeros planes.

Madrid es la ciudad europea con mayor capacidad de generar suelo y vivienda asequible. Participamos en #MIPIM, la feria inmobiliaria más importante del mundo, para seguir atrayendo inversión y consolidar nuestra ciudad como uno de los lugares del mundo en los que merece la pena… pic.twitter.com/IxvsR5PbCa — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 10, 2026

Las dos fases anteriores han permitido licitar 2.200 viviendas destinadas al alquiler asequible en suelos municipales. El Consistorio busca ahora consolidar este modelo con una nueva convocatoria que permita ampliar el parque residencial disponible.

El programa forma parte de la estrategia municipal para aumentar la oferta de vivienda en la capital mediante el uso de suelo público y la participación de empresas privadas en la promoción y construcción de los proyectos.

Grandes desarrollos urbanísticos en la capital

Durante su intervención, Almeida también ha destacado el papel de los grandes desarrollos urbanísticos que se están impulsando en Madrid. Entre ellos figuran Madrid Nuevo Norte, Valdecarros, Los Cerros, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral, Solana de Valdebebas, Nueva Centralidad del Este y Abroñigal.

Según los datos presentados por el Ayuntamiento, estos ámbitos permitirán construir más de 200.000 viviendas en los próximos años. Esta expansión urbanística facilitaría el crecimiento de la ciudad en torno a medio millón de habitantes, una cifra que el Consistorio ha comparado con duplicar la población del municipio de Móstoles.

El alcalde también ha señalado que desde 2019 el Ayuntamiento ha desbloqueado 56 kilómetros cuadrados de suelo, una superficie que ha comparado con el tamaño de la ciudad de Luxemburgo.

El Consistorio atribuye parte del interés inversor en Madrid a la coordinación entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en materia urbanística. Almeida ha señalado que esta colaboración ha permitido crear un marco normativo estable y predecible para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Entre las medidas citadas se encuentran la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid aprobada en 2020 y las Nuevas Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid de 2023, que han actualizado la regulación urbanística para adaptarla a nuevos modelos residenciales.

Estas modificaciones permiten, por ejemplo, transformar suelo terciario infrautilizado, como oficinas, en vivienda asequible mediante licencia urbanística, sin necesidad de modificar el planeamiento. Además, el plan Reside 2025 prevé permitir la construcción de vivienda asequible sobre suelos dotacionales municipales, con el objetivo de aumentar la oferta en distritos consolidados.

Reducción de plazos administrativos

El Ayuntamiento también ha destacado las medidas adoptadas para agilizar los trámites urbanísticos. La implantación de la declaración responsable en 2022 ha reducido el tiempo medio de tramitación de licencias de 13 meses a menos de tres meses, con una media actual de 71 días.

Además, se han eliminado los plazos de espera para las licencias de primera ocupación. Estas medidas se complementan con herramientas digitales basadas en BIM (Building Information Modeling), GIS (Geographic Information System) y sistemas de inteligencia artificial aplicados a la gestión urbanística.

Según los datos municipales, el tiempo medio de resolución de expedientes se ha situado en 135 días entre enero y septiembre de 2024, lo que supone un 31 % menos que en 2019. El Consistorio señala que esta reducción de plazos ha permitido acortar en 14 meses el periodo necesario para recuperar la inversión en proyectos inmobiliarios.

La estrategia municipal también incluye el impulso de la construcción industrializada, un sistema que permite reducir los plazos de ejecución de los proyectos. Según el Ayuntamiento, esta modalidad puede acortar los tiempos de obra hasta en un 32 %.

El Consistorio ha señalado que esta apuesta se acompaña de incentivos urbanísticos y fiscales para los promotores que reduzcan los plazos de construcción, con el objetivo de aumentar la eficiencia de los proyectos y acelerar la entrega de viviendas.

De acuerdo con los datos presentados por el Ayuntamiento, este conjunto de medidas ha situado a Madrid como principal destino de inversión en vivienda asequible en España, concentrando más del 70 % del capital nacional destinado a este segmento.