Estas son las ayudas que dará Madrid para achatarrar coches sin distintivo y por la compra de eléctricos

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de cinco millones de euros destinada a ayudas para el achatarramiento de vehículos sin distintivo ambiental y la adquisición de eléctricos en 2026. La medida ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno dentro del Plan Mueve Madrid, según ha informado el Ejecutivo autonómico en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

En total, el Ejecutivo regional destina 13.322.914 euros a esta iniciativa, cuyo plazo de solicitud comenzó el 26 de diciembre de 2024 y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. El programa busca facilitar el acceso a incentivos para renovar vehículos antiguos o apostar por nuevas formas de movilidad eléctrica dentro de la región.

Incentivos en zonas ZBE

El comunicado señala que el 30% de los incentivos se reservará a beneficiarios que residan o desarrollen su actividad profesional en zonas de bajas emisiones. Según explica el Ejecutivo autonómico, el objetivo es "aliviar el impacto que supone las limitaciones de circulación en el centro de las grandes ciudades de la región".

Podrán acceder a estas ayudas personas físicas mayores de edad y residentes en municipios madrileños, así como autónomos y pymes. La iniciativa se enmarca además dentro de la Estrategia de Energía, Clima y Aire de la Comunidad de Madrid 2023-2030, orientada a impulsar un transporte más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Más de 6.000 solicitudes

Desde la puesta en marcha del programa se han registrado 6.372 solicitudes, que suman 7,8 millones de euros en ayudas solicitadas, según los datos facilitados por el Gobierno regional. La mayoría de las peticiones corresponden al achatarramiento de vehículos sin distintivo ambiental, con 4.597 solicitudes, lo que supone el 72% del total.

Dentro de este grupo, 2.348 solicitantes optan por deshacerse de su coche antiguo y recibir 1.000 euros. En segundo lugar, 2.136 peticiones se inclinan por la opción de obtener 2.000 euros para adquirir un vehículo nuevo con etiqueta Cero o ECO. En menor medida, 113 solicitudes se acogen a la alternativa de recibir un abono transporte de la zona tarifaria C2 durante tres años, junto con un bono de 1.250 euros para compartir transporte.

Bicicletas eléctricas

En lo relativo a la adquisición de ciclos y vehículos eléctricos, el número de solicitudes asciende a 1.775, de las cuales 1.742 corresponden a bicicletas de dos ruedas. Estas ayudas forman parte de las medidas incluidas en el Plan Mueve Madrid para fomentar alternativas de movilidad con menor impacto ambiental.

Según indica el comunicado del Ejecutivo autonómico, toda la información relativa a estas ayudas, así como la presentación de solicitudes, está disponible en la web institucional de la Comunidad de Madrid.