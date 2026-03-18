Ayuso alerta sobre las próximas elecciones madrileñas: calcula que las regularizaciones "alterarían 10 escaños"

La presidenta de la Comunidad de Madrid compareció en rueda de prensa este miércoles tras el Consejo de Gobierno que de forma extraordinaria se celebró en el Ayuntamiento de Tres Cantos, desde donde advirtió que la regularización masiva de inmigrantes alterará el reparto de hasta 10 escaños en las próximas elecciones autonómicas.

"El Gobierno sigue adelante con la regularización masiva y extraordinaria, con gran prisa y sin ningún rigor, algo que además de reventar nuestros servicios públicos podría alterar el censo electoral", denunció Isabel Díaz Ayuso, que cree que estamos hablando de un proceso que afectaría a 2.300.000 personas.

De ellas, calculan que más de medio millón de personas de manera directa vendrían a los censos de la Comunidad de Madrid, "por elección o por omisión, porque así lo ha instituido el Ministerio que dirige Bolaños a través de direcciones generales y de una serie de herramientas para las que pedimos explicaciones e información", dijo. "Porque esto inflaría los censos en la Comunidad de Madrid directamente en un 10%, es decir, en la Comunidad de Madrid hablaríamos de la alteración del reparto de hasta diez escaños en las elecciones autonómicas", afirmó.

La presidenta madrileña exigió saber también "cómo ha sido el proceso" electoral en Castilla y León al ver "tintes profundamente antidemocráticos" en la activación del DNI digital: "No se ha verificado en las mesas electorales".

"Es una nueva capa digital que genera dudas", manifestó Ayuso, ya que sin verificación pueden darse casos de "suplantación de identidad". "A esto se añade la verificación de los DNI digitales en elecciones, como ya ha pasado en Castilla y León, donde no había sistemas de verificación en las mesas, cuando es un sistema muy sencillo y que, de hecho, se va a implantar a partir del 4 de abril en la Comunidad de Madrid para registros. La duda también que nos suscita es qué necesidad había de hacer todo esto con tanta prisa, si siempre ha ido bien el sistema como lo conocemos, con nuestro DNI físico".

Esto unido a las "regularizaciones y nacionalizaciones masivas" preocupa en Sol. "Nos esperamos cualquier cosa de un proyecto como el de Pedro Sánchez", que "quiere reventar los servicios públicos en España y muy especialmente la sanidad. No tenemos médicos en España, faltan infraestructuras fundamentales, carreteras, renovación de presas, tenemos problemas de Cercanías… no hay trenes. No hay servicios públicos dotados para hacer estas regularizaciones masivas como se pretenden, no tenemos energía, proyectos que se están quedando estancados por falta de previsiones", subrayó.