Intento de secuestro exprés en plena calle Claudio Coello a un empresario canadiense

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos individuos acusados de participar en un intento de secuestro ocurrido el pasado lunes por la noche en el distrito de Salamanca. La víctima, un empresario canadiense de 33 años, fue abordada cuando salía de cenar de un restaurante de la calle Claudio Coello, una de las más caras de Madrid, y los agresores trataron de introducirlo por la fuerza en una furgoneta con la intención de hacerse con las claves de sus criptomonedas.

El suceso se produjo alrededor de las 23:00, cuando el empresario abandonaba el restaurante Lobito de Mar. En ese momento varios hombres le interceptaron en plena calle y lo metieron en un vehículo. Según informó la agencia EFE, el objetivo de los asaltantes no era un robo convencional, sino obligarle a facilitar el acceso a sus activos digitales.

La intervención policial tras el aviso de testigos

La rápida reacción de varias personas que presenciaron la escena permitió frustrar el secuestro. Tras alertar a la Policía Nacional, se activó un dispositivo que permitió localizar la furgoneta poco después en la zona de Atocha. Allí fueron arrestados dos de los tres presuntos implicados, hombres con edades comprendidas entre los 32 y los 45 años.

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron bridas de plástico que habrían sido utilizadas para inmovilizar al empresario, además de un blíster de pastillas que, según las primeras investigaciones, le habrían suministrado. La víctima tuvo que ser trasladada posteriormente a un hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas durante el intento de rapto.

Un plan para sacar a la víctima fuera de Madrid

Las primeras pesquisas apuntan a que el secuestro había sido planificado con antelación. En el navegador GPS de la furgoneta figuraba como destino la localidad alicantina de Petrer. Fuentes policiales explican que en este tipo de secuestros exprés es habitual intentar sacar rápidamente a la víctima de la ciudad en la que se produce el rapto para dificultar la intervención policial.

Aunque los agresores también trataron de apoderarse del reloj de lujo que llevaba el empresario —valorado en torno a los 100.000 euros—, los investigadores consideran que ese no era el objetivo principal del golpe. Todo apunta a que pretendían acceder a las claves de sus criptomonedas.

Los detenidos, presuntamente vinculados a una banda de origen serbio, habrían viajado desde Barcelona hasta Madrid para ejecutar el plan. Este detalle refuerza la hipótesis de que la víctima estaba previamente vigilada y que los autores conocían que se encontraba en la capital para realizar una operación relacionada con criptomonedas.