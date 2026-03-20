Ayuso garantiza en la fábrica de Cervezas Chula que seguirá bajando impuestos

5 / 7

Desde 2021, el Gobierno regional ha modificado o eliminado más de 520 normas autonómicas a través de su línea abierta contra la hiperregulación y, desde 2019, se han aprobado 34 rebajas impositivas que han supuesto un ahorro fiscal para el conjunto de los madrileños de casi 40.000 millones de euros, equivalentes a una media de 10.575 euros por contribuyente.