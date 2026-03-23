Madrid suma 245 bicis a Bicimad y prevé llegar a Pozuelo en verano

El Ayuntamiento de Madrid ampliará la red pública de bicicletas eléctricas bicimad con la incorporación de hasta veinte nuevas estaciones distribuidas en seis distritos y la suma de 245 bicicletas a la flota. Esta nueva fase de expansión, que se completará en mayo de 2025, permitirá que el sistema alcance un total de 653 estaciones y 8.015 bicicletas. Además, el Consistorio prevé extender el servicio fuera del término municipal, con la mirada puesta en su llegada a Pozuelo "hacia el verano", en colaboración con ese municipio.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la ampliación desde el barrio de El Cañaveral junto al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Durante su intervención, ha destacado la evolución del servicio, que ha pasado de contar con 3 millones de usuarios a más de 13,7 millones en la actualidad. También ha subrayado el aumento de la demanda en 2026, con un 20% más de trayectos respecto al año anterior y más de 2,5 millones de viajes registrados en lo que va de año. En 2025, el sistema alcanzó cifras récord con más de 13,7 millones de desplazamientos.

La inversión destinada a esta ampliación ronda los 1,4 millones de euros, de los cuales un millón procede de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiados con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación. La elección de los nuevos emplazamientos responde a criterios como reforzar zonas donde ya existe el servicio, extenderlo a áreas que aún no estaban cubiertas y fomentar el uso de la bicicleta en nuevos barrios, teniendo en cuenta también las peticiones de las juntas de distrito.

Las nuevas estaciones

Las nuevas estaciones se reparten entre varios distritos. En Barajas se ubicará una en la calle Tintín y Milú; en Hortaleza habrá varias en Manuel Chaves Nogales, Princesa de Éboli, Luis Martínez Feduchi, Pintor Ignacio Zuloaga y la avenida de los Arces; en Moncloa-Aravaca se instalarán en la avenida Osa Mayor, Ronda de las Flores, Blanca de Castilla, Luz Casanova, Riaza y Húmera, entre otros puntos. También habrá nuevas bases en Puente de Vallecas (avenida Santa Catalina), Vicálvaro (calle Arroyo del Cañaveral y la avenida Provisional Gran Vía), y Villaverde (Villarramiel, Consenso y Santa Escolástica). A estas se suma la estación 672 en la calle Rafael Botí, junto a Cercanías El Barrial y el centro comercial de Pozuelo, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca.

El Ayuntamiento ha señalado que continúa trabajando con Pozuelo para hacer posible la expansión del servicio y ha invitado a otros municipios colindantes a estudiar su implantación, destacando la facilidad de conexión en bicicleta entre localidades cercanas. El objetivo, según Almeida, es seguir extendiendo bicimad hasta llegar a todos los barrios de la capital e incluso más allá.

El "mejor momento" de bicimad

El sistema nació en 2014 con 1.560 bicicletas y 123 estaciones en distritos centrales. Desde entonces ha experimentado varias fases de crecimiento: en 2015 se añadieron 42 estaciones y 468 bicicletas; entre 2019 y 2020 se sumaron 90 estaciones y 936 bicicletas, ampliándose a distritos fuera de la M-30; en 2023 alcanzó los 21 distritos con 611 estaciones y 7.500 bicicletas, acompañado de una renovación tecnológica; y en octubre de 2024 se incorporaron 19 nuevas estaciones, alcanzando las 7.735 bicicletas.

Además, en 2025 se introdujeron estaciones virtuales en Puente de Vallecas y Carabanchel como solución temporal para zonas en obras o con alta demanda, una fórmula que sigue disponible en algunos casos. Con esta nueva fase, el Ayuntamiento considera que bicimad se encuentra en su "mejor momento", con cifras récord de uso, estaciones y bicicletas, y con previsión de seguir creciendo en los próximos años.