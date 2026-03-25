El mejor parque de Madrid para ver el histórico eclipse total de Sol

El Ayuntamiento de Madrid instalará un espacio específico en el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI para facilitar la observación del eclipse total de Sol previsto para el próximo 12 de agosto, al considerarlo una de las zonas con mejores condiciones de visibilidad dentro de la capital.

En la ciudad de Madrid, el eclipse comenzará aproximadamente a las 19:34 horas y alcanzará su fase de totalidad poco antes de las 20:30 horas. El fenómeno finalizará en torno a las 21:20 horas.

Además de este espacio en la capital, la Comunidad de Madrid ha anunciado un programa de actividades en otros 11 municipios.

La medida aprobada contempla la habilitación de un área concreta dentro del mencionado parque como punto de encuentro para los ciudadanos interesados en observar el eclipse. Se espera que hasta allí acudan cientos de personas.

Entre las medidas previstas figura la presencia de personal especializado que pueda orientar a los asistentes y explicar las distintas fases del eclipse en tiempo real.

Además de esto, la Junta Municipal de Hortaleza prevé poner en marcha un programa de actividades divulgativas en centros educativos, culturales y otros espacios municipales. El objetivo es fomentar el interés por la astronomía, especialmente entre niños y jóvenes, mediante la participación de expertos que acerquen este tipo de fenómenos al público general.

Desde los grupos políticos, se insta a los que allí acudan a observar el eclipse con las medidas de protección y seguridad adecuadas. Y es que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños en la vista.