¿Afectarán las obras de Bernabéu y Alcalá a los actos multitudinarios del papa León XIV?

Madrid ya tiene escenario para los dos actos centrales de la visita de León XIV. La Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles acogerán, respectivamente, la vigilia con jóvenes del sábado 6 de junio y la misa del domingo 7.

La confirmación llega tras meses de trabajo discreto entre el Consistorio, el Vaticano y la Conferencia Episcopal. Ha sido José Luis Martínez-Almeida quien ha explicado este jueves que la elección responde a criterios operativos y de seguridad, al tratarse de espacios capaces de asumir "el volumen brutal de gente que va a haber durante esos días", así como de facilitar la organización de los dispositivos necesarios.

Y es que las previsiones manejadas por el Consistorio dan cuenta de la magnitud del evento: alrededor de medio millón de personas asistirán a la vigilia y hasta un millón y medio a la misa del domingo. Una enorme concentración de personas que, en palabras del propio alcalde, supone "un reto logístico grandísimo" para su equipo y que incluso le ha llevado a admitir que no recuerda una concentración de tal envergadura en la ciudad.

A esta complejidad se suman las obras que actualmente existen en ambos puntos. Respecto a las de Plaza de Lima, en las inmediaciones del Bernabéu, el alcalde ha señalado que han mantenido conversaciones con la Comunidad de Madrid. "Hablamos con Metro de Madrid para minimizar las afecciones que se puedan producir en las obras y sobre todo en la celebración de la vigilia", ha detallado.

Un planteamiento similar se aplica en el eje de Alcalá, donde los trabajos en curso podrían interferir en la misa del domingo. "Ya estamos trabajando en ese escenario para permitir que se pueda producir la misa y la obra no produzca afecciones", ha respondido.

El plan dibuja una primera jornada el sábado en torno a la Plaza de Lima, donde el Papa recorrerá la zona en papamóvil antes de presidir una vigilia con participación juvenil que culminará con una adoración eucarística. Al día siguiente, la Plaza de Cibeles será el epicentro de la celebración del Corpus, con una misa multitudinaria seguida de procesión.

Sin embargo, más allá de esas paradas ya seguras, Almeida ha dejado la puerta abierta a que el Pontífice conozca otros puntos de la ciudad, especialmente los barrios del sur. "Defendemos que conozca todas las realidades de Madrid y eso pasa por venir al sur", ha afirmado, mostrando la disposición total del Ayuntamiento a acompañar a León XIV en cualquier visita adicional que desee incluir en su agenda.