Colapso matinal en la Línea 6 de Metro de Madrid: interrumpido el servicio durante horas

Pasadas las 6:00 de la mañana de este viernes, Metro de Madrid informaba de la interrupción del servicio en la Línea 6 entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica, en ambos sentidos, por una "incidencia en las instalaciones". A esa hora, aseguraban que el tiempo estimado de solución sería de más de 30 minutos.

Sin embargo, dos horas después, pasadas las 8:00 de la mañana, Metro ha actualizado la información y ha indicado que la interrupción de la denominada Circular se alargaría durante más de 2 horas. El tramo pasaba a ser entre Laguna y Oporto, en ambos sentidos.

A las 9:50 horas, la red ha informado que el tramo pasa a ser entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica, en ambos sentidos. El tiempo estimado de solución pasa a ser, de nuevo, más de 1 hora.

Según la diputada de Más Madrid María Acín, la razón sería la rotura de una parte del techo en la estación de Carpetana. "Otra vez la línea 6. Otra vez Carpetana. Otra vez se cae el techo. Qué vergüenza de gestión de Ayuso", ha escrito en sus redes sociales.

Otra vez la línea 6. Otra vez Carpetana. Otra vez se cae el techo. Qué vergüenza de gestión de Ayuso. https://t.co/uHfiXQB5CG pic.twitter.com/FYeSVJMA8G — María Acín (@MariaAcin) April 17, 2026

En respuesta, la red del suburbano ha establecido un servicio especial de autobús sustitutivo que cubre el tramo afectado.