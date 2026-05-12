Almeida entregará la Llave de Oro al papa León XIV

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el Ayuntamiento entregará la Llave de Oro de la Villa al papa León XIV durante la visita oficial que el pontífice realizará a la capital en menos de un mes. La entrega al Santo Padre tendrá lugar el próximo 7 de junio como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

Así lo ha confirmado este lunes en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, protagonizado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Allí, Almeida ha definido la futura visita del Pontífice como un momento "histórico" para la ciudad y ha recordado que España no recibe a un papa desde 2011, cuando Benedicto XVI acudió a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

La distinción, una de las más representativas del ceremonial madrileño, quiere ser —en palabras del alcalde— un "testimonio del afecto, de la admiración y del cariño" de la capital hacia el santo padre. Y es que Almeida ha descrito a León XIV como "una brújula moral imprescindible en los tiempos que vivimos".

También el edil ha reivindicado el vínculo de la capital con su tradición y sus valores, al asegurar que Madrid es "una ciudad que no desconoce ni ignora sus raíces" y que "se asienta sobre sus raíces cristianas" como la "mejor forma de encarar nuestro futuro".

La Llave de Oro de la Villa no es una medalla más. El Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento otorga este gesto a los jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente la capital. El Consistorio entregó esta misma distinción a Benedicto XVI en 2011. La última concesión, marcada además por la polémica, fue la otorgada a María Corina Machado.