Así ha sido la esperada llegada del papa León XIV a Madrid

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La vestimenta detallada del Papa

Sobre una sotana blanca el Papa lleva un roquete blanco, con encajes, que simboliza la pureza bautismal y la dignidad del Estado clerical. Sobre esta, lleva la muceta roja, una capa corta que cubre los hombros, y que simboliza el poder jurisdiccional y su función de gobierno universal sobre la Iglesia. Suele llevarla en las audiencias de Estado oficiales, recepción de jefes de Estado y actos religiosos no litúrgicos. En la cabeza, el solideo blanco.