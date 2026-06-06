Así ha sido la esperada llegada del papa León XIV a Madrid
Madrid ha vivido este sábado la llegada del papa León XIV en un ambiente de máxima expectación, con su aterrizaje en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y una intensa agenda de actos que ha arrancado con recibimientos institucionales de los Reyes y el presidente del Gobierno. Su visita marca el inicio de un fin de semana de grandes eventos religiosos, institucionales y sociales en distintos puntos de la capital, como la Vigilia de Jóvenes en la Plaza de Lima o la Santa Misa en la Plaza de la Cibeles
Aterrizaje en Adolfo Suárez Madrid-Barajas
El avión de la compañía Ita Airways en el que ha viajado el papa León XIV tras aterrizar en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Los Reyes junto a Pedro Sánchez
Los reyes Felipe y Letizia junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esperan la llegada del papa León XIV este sábado en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Primer saludo del papa León XIV
El papa León XIV saluda a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Dispositivo de seguridad
Así ha sido parte del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil en la llegada del Papa a España.
El avion papal lleva la bandera de España y del Vaticano
Cumpliendo con el protocolo, el avión de León XIV ya ha colocado en la cabina de los pilotos las banderas de España y del Vaticano
Los periodistas regalan obsequios al Papa
El papa León XIV recibe algunos obsequios de periodistas que han podido acompañarle en el vuelo a Madrid.
El Papa habla con los periodistas
El papa León XIV habla con los periodistas que viajaban a bordo del avión.
Así viste el Papa en su llegada a España
León XIV llega a nuestro país con las vestiduras que lleva siempre en Visitas de Estado o en ocasiones solemnes como por ejemplo para las bendiciones ‘Urbi et orbi’ de Navidad o Semana Santa.
La vestimenta detallada del Papa
Sobre una sotana blanca el Papa lleva un roquete blanco, con encajes, que simboliza la pureza bautismal y la dignidad del Estado clerical. Sobre esta, lleva la muceta roja, una capa corta que cubre los hombros, y que simboliza el poder jurisdiccional y su función de gobierno universal sobre la Iglesia. Suele llevarla en las audiencias de Estado oficiales, recepción de jefes de Estado y actos religiosos no litúrgicos. En la cabeza, el solideo blanco.
El Papa saluda a todas las autoridades presentes
En la imagen se puede ver como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda al papa León XIV.
Pedro Sánchez saluda al Papa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , saluda al papa León XIV, a su llegada en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
El alcalde saluda al Papa
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida hace una reverencia al papa León XIV a su llegada al aeropuerto de Barajas.
Felipe VI: "Contentos de que esté aquí"
Después de un protocolario saludo, los Reyes y el Santo Padre se dirigen hacia la zona habilitada donde se interpretarán los himnos nacionales de España y el Vaticano
Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida
Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en el recibimiento al papa León XIV. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha regalado al pontífice un ejemplar de A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza, obra escrita por Jerónimo de la Quintana en 1629 y considerada uno de los grandes testimonios históricos sobre la ciudad.
Pedro Sánchez saluda al Papa
Pedro Sánchez saluda al Papa. A su llegada al Pabellón de Autoridades del aeropuerto de Madrid ha sido recibido por las autoridades.
La presidenta de la CAM, el alcalde Madrid, la reina Letizia y el Papa León XIV
Isabel Díaz Ayuso en el recibimiento al papa León XIV a su llegada a Madrid.
El saludo de Ayuso al Pontífice
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, besa la mano del papa León XIV al bajar del avión.
Alto despliegue institucional en Barajas para recibir al papa León XIV
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mientras esperaban en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la llegada del papa León XIV.
Dispositivo de la Guardia Civil
Vista de uno de los coches de la Guardia Civil en el dispositivo de seguridad en la llegada del Papa a Madrid