Así ha sido el encuentro "Tejer redes": el mundo de la cultura, la empresa, el deporte y la educación dialogan con el Papa

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La Semana Santa de Málaga

Antonio Banderas ha evocado también la Semana Santa de Málaga como una expresión donde lo artístico y lo religioso se unen en “un ritual majestuoso de arte y fe”, un espacio donde el creyente encuentra a Dios en la escultura, la música o la emoción colectiva. Ha recordado la profunda relación entre la Iglesia católica y el arte, a la que atribuyó un papel “determinante” en la historia de la cultura, y ha concluido destacando a Jesucristo como “el gran protagonista de la vida”, figura central y más representada en la historia del arte.