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Madrid

León XIV se salta el protocolo en el Congreso para saludar al público asistente y la prensa

El papa León XIV ha roto el protocolo al finalizar su intervención en el Congreso de los Diputados dirigiéndose a la prensa y los pocos asistentes frente a las puertas del patio de Floridablanca. Un momento único durante la histórica primera visita de un pontífice al Congreso de los Diputados.

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El momento exacto en el que León XIV no se sube a su vehículo, en el interior del patio de Floridablanca, para dirigirse caminando hacia los pocos asistentes y la prensa que se encontraba en el exterior del Congreso.

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El papa León XIV ha roto el protocolo en el Congreso para saludar a los asistentes y a la prensa en su primera visita a España y al Congreso de los Diputados.

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Rodeado por sus guardaespaldas, León XIV atraviesa las puertas exteriores del Congreso para saludar a los asistentes.

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Rodeado por sus guardaespaldas, León XIV atraviesa las puertas exteriores del Congreso para saludar a los asistentes.

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Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.

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Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.

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Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.

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Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.

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Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.

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