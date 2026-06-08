León XIV se salta el protocolo en el Congreso para saludar al público asistente y la prensa
El papa León XIV ha roto el protocolo al finalizar su intervención en el Congreso de los Diputados dirigiéndose a la prensa y los pocos asistentes frente a las puertas del patio de Floridablanca. Un momento único durante la histórica primera visita de un pontífice al Congreso de los Diputados.
El momento exacto en el que León XIV no se sube a su vehículo, en el interior del patio de Floridablanca, para dirigirse caminando hacia los pocos asistentes y la prensa que se encontraba en el exterior del Congreso.
El papa León XIV ha roto el protocolo en el Congreso para saludar a los asistentes y a la prensa en su primera visita a España y al Congreso de los Diputados.
Rodeado por sus guardaespaldas, León XIV atraviesa las puertas exteriores del Congreso para saludar a los asistentes.
Rodeado por sus guardaespaldas, León XIV atraviesa las puertas exteriores del Congreso para saludar a los asistentes.
Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.
Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.
Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.
Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.
Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.