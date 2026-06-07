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La princesa Leonor y la infanta Sofía saludaban a los asistentes minutos antes del inicio de la misa. Ha sido el segundo y último acto de la visita del papa León XIV a la que acuden los 4 juntos tras la ceremonia de bienvenida oficial en el Palacio Real. A partir de mañana lunes, Leonor regresa a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) donde afronta sus últimos días de formación en las Fuerzas Armadas. La infanta Sofía ya habrá comenzado sus vacaciones, tras concluir las clases en el Forward College de Lisboa.