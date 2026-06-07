Cibeles acoge la multitudinaria misa del Corpus Christi: las impresionantes imágenes de una jornada histórica
La capital madrileña ha sido escenario de uno de los eventos religiosos más multitudinarios de los últimos tiempos, dejando unas espectaculares imágenes para la historia de nuestro país.
Cientos de personas esperaban en Cibeles la celebración de la la Santa Misa. Se ha sobrepasado las 1.200.000 personas.
La Policía ha cerrado los accesos de todo el Paseo de la Castellana por el este y el oeste tras cumplir con el máximo de ocupación que estaba previsto.
La princesa Leonor y la infanta Sofía saludaban a los asistentes minutos antes del inicio de la misa. Ha sido el segundo y último acto de la visita del papa León XIV a la que acuden los 4 juntos tras la ceremonia de bienvenida oficial en el Palacio Real. A partir de mañana lunes, Leonor regresa a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) donde afronta sus últimos días de formación en las Fuerzas Armadas. La infanta Sofía ya habrá comenzado sus vacaciones, tras concluir las clases en el Forward College de Lisboa.
El papa León XIV ha utilizado el incienso antes de comenzar la celebración en símbolo de reverencia, oración y purificación.
La celebración ha comenzado con la Liturgia de la Palabra. En primer lugar, la primera lectura, tomada del libro del Deuteronomio (Dt 8, 2-3. 14b-16a), que ha recordado el camino del pueblo de Israel por el desierto y cómo Dios lo alimentó con el maná. A continuación, la segunda lectura, extraída de la carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1 Cor 10, 16-17), un texto que profundiza en la comunión y la unidad del cuerpo de Cristo a través del pan y el cáliz compartido.
Tras haber escuchado de la palabra evangélica, León XIV ha pronunciado la homilía :"Con el corazón colmado de alegría presido este acto en el día del Corpus Christi", ha señalado el Papa. "Jesús camina por las calles, en las plazas, Él es el Dios cercano".
León XIV ha utilizado el llamado ‘Cáliz de la Reina’, una pieza encargada a la casa Ansorena por la reina María de las Mercedes de Orleans y Borbón, primera esposa de Alfonso XII y que está enterrada en la catedral de la Almudena. Fue un regalo para las Religiosas de la Asunción, congregación en la que estudió y a la que guardaba un especial afecto.
Para la comunión de los fieles han utilizado 2.300 píxides —recipientes para la comunión— con 200 hostias en cada una. Ha habido 460.000 formas consagradas para la ceremonia.
La comunión se ha distribuida por 500 sacerdotes y 1.800 ministros extraordinarios. Los voluntarios han ayudado abriendo unos paraguas blancos para señalar el lugar para poder comulgar.
Si alguna persona no le ha sido posible comulgar por el lugar donde se encontraba, 6 iglesias permanecerán abiertas hasta las 14:00 horas.
Vista aérea de los cientos de Sacerdotes voluntarios que han dado la eucaristía en la calle Alcalá.
Tras la comunión, la hostia consagrada ha sido colocada en la custodia y situada en el centro del altar. Posteriormente, el Papa ha pronunciado la oración después de la comunión y ha incensado el Santísimo Sacramento para dar inicio a la procesión.En la imagen podemos ver la vista aérea de los miles de fieles observando la procesión del Corpus Christi.
La custodia del Ayuntamiento de Madrid, ha estado presente en el altar. Realizada entre 1568 y 1574 por Francisco Álvarez, platero real de Felipe II y artesano de Isabel de Valois y Ana de Austria, mezcla elementos religiosos y profanos de una manera poco habitual.
Se trata de una custodia que fue financiada mediante impuestos municipales en una época en la que todavía no existía la Archidiócesis de Madrid-Alcalá.
Por ello, la pieza pertenece al patrimonio civil de la ciudad. Junto a escenas de la Pasión de Cristo aparecen frutas, pájaros, amorcillos o figuras clásicas como las sibilas.
La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas elaboraron 16 grandes alfombras florales de tres metros de ancho a lo largo de más de 500 metros de la calle Alcalá, por donde ha discurrido la procesión eucarística. Las alfombras se hacen en honor al Santísimo Sacramento y llevan más de doscientos años manteniendo vivo este patrimonio.
Tras finalizar la procesión, el Papa ha abandonado la plaza de Cibeles y ha sido despedido por los asistentes entre aplausos y ovaciones.