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Madrid

Así ha sido la histórica entrega de la Llave de Oro de Madrid al papa León XIV

"Que Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los auténticos valores humanos", ha escrito ante la mirada de los Reyes y el alcalde.

José Luis Martínez-Almeida saluda al papa León XIV a su llegada
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José Luis Martínez-Almeida saluda al papa León XIV a su llegada

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado la Llave de Oro de la ciudad al Papa León XVI en un acto celebrado en el Palacio de Cibeles.

José Luis Martínez-Almeida junto al papa León XIV
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José Luis Martínez-Almeida junto al papa León XIV

La ceremonia tuvo lugar en el zaguán del edificio, coincidiendo con la llegada del Pontífice a la capital española en el marco de su visita oficial.

La reina Letizia saluda al papa León XIV
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La reina Letizia saluda al papa León XIV

A su llegada, el Papa fue recibido por los Reyes de España, acompañados por sus hijas.  

La princesa Leonor saluda al pontífice
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La princesa Leonor saluda al pontífice

Tras el saludo protocolario, también a la infanta Sofia y la princesa Leonor, el Pontífice se dirigió al alcalde, quien le dio la bienvenida oficial en nombre de todos los madrileños.

El papa le entrega un obsequio al alcalde
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El papa le entrega un obsequio al alcalde

Durante el encuentro, el Papa entregó un obsequio al regidor, quien respondió otorgándole la Llave de Oro de la ciudad. 

José Luis Martínez-Almeida entrega la Llave de Oro
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José Luis Martínez-Almeida entrega la Llave de Oro

La Llave de Oro es el máximo reconocimiento de hospitalidad de la capital al Papa en su condición de jefe de Estado.

La familia real aplaude el momento histórico
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La familia real aplaude el momento histórico

Es una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la ciudad en viaje oficial.

El papa León XIV firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento
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El papa León XIV firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento

Tras la entrega de la Llave de Oro, el alcalde ha acompañado al pontífice a la mesa para que pudiera escribir en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

El papa León XIV escribe en el libro
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El papa León XIV escribe en el libro

"Que Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los auténticos valores humanos", ha escrito ante la mirada de los Reyes y el alcalde.

El alcalde vuelve a saludar en señal de agradecimiento al papa León XIV
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El alcalde vuelve a saludar en señal de agradecimiento al papa León XIV

Esta distinción ya fue concedida anteriormente a figuras como Benedicto XVI durante su visita en 2011.

León XIV junto al alcalde y la familia real
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León XIV junto al alcalde y la familia real

Mientras se celebraba el acto, en la Plaza de Cibeles, miles de personas esperaban la celebración de la Santa Misa con motivo del Corpus Christi.

El papa León XIV firma el libro de Madrid
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El papa León XIV firma el libro de Madrid

A ellos se dirigirá desde el altar de casi 600 metros cuadrados con un Cristo de grandes dimensiones, en lo que será uno de los actos religiosos más multitudinarios del año.

José Luis Martínez Almeida junto a Isabel Díaz Ayuso
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José Luis Martínez Almeida junto a Isabel Díaz Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes del acto de entrega de la Llave de Oro de la ciudad al papa León XIV 

Felipe VI junto al papa León XIV
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Felipe VI junto al papa León XIV

El papa León XIV ha compartido momentos de cercanía con el rey Felipe VI durante el acto institucional, donde se les puede ver a ambos riéndose de forma natural y distendida.

León XIV en el papamóvil
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León XIV en el papamóvil

Tras el acto, el papa León XIV ha vuelto al papamóvil para oficiar la misa del Corpus Christi, este domingo, en Madrid. 

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