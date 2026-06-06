Así será el protocolo de bienvenida a León XIV en España

La visita del papa León XIV a Madrid ha activado un despliegue que va mucho más allá de un dispositivo técnico y de seguridad sin precedentes o cortes de tráfico. También incluye una agenda institucional y protocolaria coordinada al milímetro para que nada pueda fallar.

Cuando el Airbus A320 de ITA Airways despegue del aeropuerto romano de Fiumicino rumbo a España se llevará a cabo una curiosa tradición que la diplomacia vaticana desde 60 años. Y es cada vez que un Papa emprende uno de sus viajes apostólicos en avión, el Vaticano envía un telegrama a los gobernantes de los países que va sobrevolando como muestra de su cercanía y respeto. Una práctica que comenzó el 24 de mayo de 1964 cuando Pablo VI se convirtió en el primer Pontífice que surcó el cielo en avión con motivo de su histórico viaje apostólico a Tierra Santa. Decidió enviar un telegrama en los tiempos en que los vuelos papales eran técnicamente una "visita de Estado" al espacio aéreo de cada país sobrevolado.

Este telegrama será enviado a Felipe VI en el momento en el que el avión del Pontífice entre en el territorio nacional, como gesto de cortesía y respeto hacia la soberanía del país. Será un mensaje breve, que incluye un saludo del Papa, seguido de sus deseos de paz para la nación y sus habitantes, así como la bendición apostólica. Un telegrama que Felipe VI responderá al Papa para desearle buenos frutos para su viaje.

El último telegrama papal a un rey de España fue en 2023, cuando el Papa Francisco sobrevoló España de camino a Portugal para presidir los actos de la XVI Jornada Mundial de la Juventud 2023 con el siguiente mensaje: "Envío un cordial saludo a Vuestra Majestad, a los miembros de la Familia Real y al pueblo de España mientras sobrevuelo vuestro país durante mi camino a Portugal. Garantizando a todos ustedes un recuerdo en mis oraciones, invoco sobre el reino las bendiciones de serenidad y alegría de Dios todopoderoso".

Este no será el único gesto protocolario que se produzca antes de tomar tierra. En el mismo momento en el que el Papa mande su telegrama a Felipe VI al entrar en territorio español, será escoltado por dos aviones del Ejército del Aire y del Espacio. Una escolta militar que se realiza como protocolo de seguridad y honor durante la visita oficial.

Cuando el avión haya aterrizado en Madrid, comenzará toda la maquinaria de bienvenida protocolaria al Santo Padre. Se producirá un repique de campanas en todas las iglesias de Madrid, desde las campanas de la catedral de la Almudena a la última ermita de la sierra madrileña, como expresión de bienvenida, alegría, acción de gracias porque el Santo Padre ya está en España.

Antes de que el avión se dirija hacia la zona de autoridades, se colocará desde la ventanilla de la cabina de los pilotos la bandera de España y la del Vaticano, un gesto que se realiza como símbolo de protocolo diplomático de respeto, unión y buena voluntad.

Mientras Don Felipe y Doña Letizia esperan a pie de escalerilla del avión, las primeras personas en acceder al avión papal serán el nuncio apostólico del Vaticano en España y Andorra, Monseñor Piero Pioppo, que estará acompañado del introductor de Embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores, Adrián Martín Couce. Ambos informarán al Papa que todo está preparado y le invitarán a descender del avión.

A continuación, el Papa saldrá del avión y será saludado por los Reyes, al que seguirán los saludos del presidente del Gobierno y el resto de autoridades, mientras dos niños le entregan un ramo de flores. Tras la interpretación del himno nacional de España y del Vaticano, se dirigirán hacia el Salón de Honor de la terminal de autoridades para un encuentro privado. A diferencia de otras ocasiones, la ceremonia de bienvenida a León XIV se realizará en el Palacio Real en vez de en el aeropuerto de Madrid, que será una acogida oficial, por tanto no habrá discursos.

Desde allí, el Pontífice se trasladará al Palacio Real para que a las 11:30 comience la ceremonia de bienvenida con honores en el Patio de la Armería.

Tras acceder por la Escalera Principal, se celebrará la visita de cortesía a los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía que tendrá lugar en el Salón Gasparini. Este acto privado incluirá una foto oficial así como un intercambio de regalos y una reunión privada.

A continuación, en el Salón de Columnas, saludará a las altas autoridades del Estado, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España. Posteriormente ser trasladará al Salón de Columnas, en el que tanto el Rey, como el Santo Padre dirigirán unas palabras a los presentes.

Ya por la tarde, el Papa realizará dos actos. El primero, a las 18:00 será Centro de Emergencia y Atención Integral 24 horas de Cáritas Madrid, especializado en la atención a personas en situación de exclusión y sin hogar. Un acto en el que el Papa hablará con algunas de las personas del centro y también de Pastoral Social, y que contará con la actuación musical de Nina Pastori, que también participó en el evento con Juan Pablo II en 2003 cantando el Ave María de Schubert.

A partir de las 20:30 tendrá lugar el primer acto multitudinario en España, la Vigilia de oración con los jóvenes. Un encuentro concebido como un "festival de la fe", que combinará música, testimonios y oración para preparar la escucha del Santo Padre. Una vigilia, que incluirá el rezo del rosario, la presencia de la imagen de la Virgen de la Almudena y la adoración eucarística.

A las 18:30 comenzará el acto con un vídeo y las actuaciones musicales de Lola Tuduri, Ignacio Serrano, Depol, Antonio José, Inazio + Hey Kid, Besmaya + Malmö, Beret + Mr. Rain, Siloé, Samaritano de Godspell, el musical de Antonio Banderas. Tras la Entrada procesional de la Virgen de la Almudena, se rezará el rosario, y tendrá lugar la actuación de Hakuna.

A las 20:30 llegará el Santo Padre que hará el recorrido en papamóvil desde la calle Vitruvio. Una vez acceda al escenario, y tras la bienvenida institucional del Cardenal Cobo unos jóvenes harán preguntas al Papa que este responderá. Una hora más tarde, comenzará la adoración eucarística con procesión, cantos, oración del Santo Padre y bendición.