Este es el lamentable estado en el que se encuentra el Estadio del Rayo Vallecano
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones y comenzarán a trabajar para subsanarlas este miércoles.
El Ejecutivo autonómico asumirá desde este miércoles la gestión de las actuaciones urgentes con el objetivo de que el equipo pueda regresar a su estadio "en el menor tiempo posible".
Según el informe, el estadio presenta importantes deficiencias en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y distintos elementos relacionados con la seguridad y la salubridad.
La auditoría también señala la ausencia de documentación que acredite la legalización de instalaciones esenciales, así como la falta de registros de inspecciones periódicas y de los planes de mantenimiento obligatorios.
Según el consejero, el club no presentó la documentación requerida, por lo que la Administración decidió intervenir. "La Administración tiene la obligación de tomar medidas", ha señalado.
El consejero ha insistido en que el objetivo no es perjudicar al club, sino asegurar que el recinto reúne las condiciones exigidas para albergar encuentros de fútbol profesional.
Las actuaciones de emergencia serán independientes del proyecto de reforma integral del estadio, que la Comunidad mantiene y que contempla una inversión de 60 millones de euros, un plazo estimado de 24 meses y la ampliación del aforo desde los 14.500 espectadores actuales hasta al menos 18.500.