Paralizada la Línea 9 de Metro de Madrid durante horas

La circulación de trenes de la Línea 9 de Metro de Madrid permanece interrumpida desde pasadas las 8:00 horas de este jueves entre las estaciones de Plaza de Castilla y Concha Espina, en ambos sentidos, debido a una incidencia técnica.

Según ha informado Metro de Madrid a través de sus redes sociales, el corte afecta a este tramo de la línea. En un principio, el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio era de más de 30 minutos.

Sin embargo, sobre las 9:30 horas, la red del suburbano madrileño ha confirmado que el tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 2 horas.

🔴 Continúa interrumpida la circulación en L9 entre Plaza de Castilla y Concha Espina, en ambos sentidos, por causas técnicas. El tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 2 horas. — Metro de Madrid (@metro_madrid) July 30, 2026

Por el momento, Metro no ha facilitado más detalles sobre el origen concreto de la incidencia y está recomendando a los viajeros utilizar itinerarios alternativos mientras se resuelve la avería.

Además, la incidencia coincide en tiempo con el cierre de la Línea 10 que desde finales de marzo afectaba al tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco y que el pasado 4 de julio se extendió también hasta Plaza de Castilla.