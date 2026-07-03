El corte de la Línea 10 de Metro se amplía hasta Plaza de Castilla desde este día

Los usuarios de la Línea 10 de Metro de Madrid tendrán que adaptarse desde este 4 de julio a un nuevo cambio en el servicio. El cierre que desde finales de marzo afectaba al tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco se extiende ahora hasta Plaza de Castilla debido al inicio de las obras de mejora en la estación de Cuzco. La interrupción estará vigente hasta finales de agosto.

La ampliación del corte se produce mientras continúan los trabajos de renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu, unas obras que ya obligaron a suspender la circulación entre Nuevos Ministerios y Cuzco desde el pasado 28 de marzo y que, según la planificación prevista, seguirán condicionando ese tramo hasta finales de año.

Metro aprovecha ahora esa interrupción para intervenir también en la estación de Cuzco. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1,7 millones de euros, IVA incluido, y contemplan la impermeabilización de la infraestructura, además de la retirada del amianto tanto de la bóveda de la estación como de los distintos cuartos técnicos.

Durante este periodo, los viajeros disponen de un servicio especial gratuito de autobuses de la EMT que conecta Nuevos Ministerios con Plaza de Castilla. Una vez concluyan las actuaciones en Cuzco, a finales de agosto, el cierre volverá a limitarse al tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco hasta finales de año, manteniéndose en todo momento este servicio alternativo.

Mientras tanto, la transformación de la estación de Santiago Bernabéu continúa avanzando y se acerca ya al 45% de ejecución. Tras completar la excavación bajo la losa de cubierta de los niveles de vestíbulo e intermedio, los trabajos se centran ahora en la construcción de la losa del nuevo nivel intermedio, una estructura situada muy cerca de la bóveda de la estación original. Cuando esa fase esté terminada, comenzará la demolición de la infraestructura actual.

La remodelación, con una inversión de 66 millones de euros, convertirá la futura estación en un espacio completamente accesible gracias a la instalación de 12 ascensores y 24 escaleras mecánicas. Además, la superficie pasará de 4.843 a más de 12.400 metros cuadrados, con el objetivo de absorber una demanda especialmente alta en jornadas de partidos y grandes eventos.

El nuevo diseño también cambiará la distribución interior de la estación para agilizar los accesos desde la calle hasta los andenes mediante un gran vestíbulo abierto que sustituirá a los pasillos actuales y permitirá visualizar los niveles intermedios y la llegada de los trenes. En 2025, la estación registró cerca de cuatro millones de entradas y llegó a superar los 34.000 viajeros en los días con encuentros destacados.

La previsión del Gobierno regional es que la renovada estación de Santiago Bernabéu entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 125 aniversario de la fundación del club blanco y el 80 cumpleaños de su estadio.