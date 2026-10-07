Así quedó la acampada de Sol tras el diluvio en Madrid
Desde primera hora de la tarde, los allí presentes se vieron obligados a improvisar tareas de drenaje con cubos y neveras portátiles para retirar el agua acumulada en los toldos y techos.
Achicando con un cepillo
Dos acampados achican agua en la Puerta del Sol tras las fuertes lluvias.
Un cubo al rescate
Un cubo de agua colgado de un toldo para recoger el agua de la lluvia caída sobre la Puerta del Sol.
Quitando agua con la fregona
Un acampado utiliza una fregona para recoger agua después del temporal que ha azotado la capital madrileña.
Más cepillos para achicar agua
Una de las personas de la acampada achica agua en la Puerta del Sol.
Un nuevo uso de las neveras portátiles
Los acampados recogen el agua que cae de los toldos con neveras portátiles.
Más cubos al rescate
Un acampado utiliza un pequeño cubo para intentar recoger todo el agua de los toldos.
Volcar el toldo
Una de las acampadas intenta retirar el agua volcando un toldo.
Los cubos no dan más de sí
Los acampados utilizan un cubo, la herramienta que se vuelve indispensable para achicar el agua.
La acampada después de las lluvias caídas en la Comunidad de Madrid.
Junto a los inmigrantes
Algunos de los carteles que resisten a la lluvia en apoyo a los inmigrantes.
Lemas rotos
El cartel de "Decreto Maricarmen ya" roto y casi descolgado.
Un pingüino mojado
El oso y el madroño con los carteles a su alrededor y la figura de un pingüino en la que se puede ver los restos del agua.
Carteles caídos
El interior de la acampada con carteles caídos después de las lluvias en la Puerta del Sol.