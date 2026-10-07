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Madrid

Así quedó la acampada de Sol tras el diluvio en Madrid

Desde primera hora de la tarde, los allí presentes se vieron obligados a improvisar tareas de drenaje con cubos y neveras portátiles para retirar el agua acumulada en los toldos y techos.

Libertad Digital
Achicando con un cepillo
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Achicando con un cepillo

Dos acampados achican agua en la Puerta del Sol tras las fuertes lluvias.

Un cubo al rescate
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Un cubo al rescate

Un cubo de agua colgado de un toldo para recoger el agua de la lluvia caída sobre la Puerta del Sol.

Quitando agua con la fregona
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Quitando agua con la fregona

Un acampado utiliza una fregona para recoger agua después del temporal que ha azotado la capital madrileña.

Más cepillos para achicar agua
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Más cepillos para achicar agua

Una de las personas de la acampada achica agua en la Puerta del Sol.

Un nuevo uso de las neveras portátiles
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Un nuevo uso de las neveras portátiles

Los acampados recogen el agua que cae de los toldos con neveras portátiles.

Más cubos al rescate
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Más cubos al rescate

Un acampado utiliza un pequeño cubo para intentar recoger todo el agua de los toldos.

Volcar el toldo
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Volcar el toldo

Una de las acampadas intenta retirar el agua volcando un toldo.

Los cubos no dan más de sí
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Los cubos no dan más de sí

Los acampados utilizan un cubo, la herramienta que se vuelve indispensable para achicar el agua.

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La acampada después de las lluvias caídas en la Comunidad de Madrid.

Junto a los inmigrantes
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Junto a los inmigrantes

Algunos de los carteles que resisten a la lluvia en apoyo a los inmigrantes.

Lemas rotos
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Lemas rotos

El cartel de "Decreto Maricarmen ya" roto y casi descolgado.

Un pingüino mojado
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Un pingüino mojado

El oso y el madroño con los carteles a su alrededor y la figura de un pingüino en la que se puede ver los restos del agua.

Carteles caídos
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Carteles caídos

El interior de la acampada con carteles caídos después de las lluvias en la Puerta del Sol.

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