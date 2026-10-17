Oscar Puente acusa a Ayuso de cerrar Sol para "joder" a los usuarios: "Es miserable y malvada"

El cierre de la estación de Metro de Sol anunciado por la Comunidad de Madrid "hasta nueva orden" para realizar "trabajos de limpieza urgentes" debido a los altos niveles de amoníaco detectados por la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos por la acampada a favor de la vivienda en la Puerta del Sol ha encendido un nuevo enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ministerio de Transportes con Óscar Puente a la cabeza se ha negado a cerrar la estación de Cercanías sita en la Puerta del Sol. El propio Puente ha insultado en su perfil de X a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el cierre de Sol, anunciado en esRadio. Ha dicho que Ayuso "es una persona miserable y malvada" que "jode a los usuarios del transporte público única y exclusivamente por maldad". El ministro socialista ha añadido que la presidenta madrileña tiene "las entrañas negras".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha metido prisa a la Comunidad de Madrid este sábado para saber cuándo reabrirán la estación de Sol tras finalizar los trabajos de limpieza. Martín se ha dirigido al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, para pedirle explicaciones sobre la prolongación del cierre, acordado este jueves por el Gobierno regional. Ha dicho que "una vez finalizadas con éxito las tareas de limpieza de los respiraderos, ¿por qué continúa cerrada la estación de Metro de Sol? ¿Cuándo tienen prevista la reapertura?".

Sin "garantías objetivas" para reabrir Sol de inmediato

Desde la Comunidad de Madrid han respondido al Gobierno de Pedro Sánchez que "la estación de Metro de Sol ha pasado ya a la segunda fase del protocolo de actuación, una vez finalizados los trabajos de limpieza a las 2:00 horas". Sin embargo, advierten que "el informe de riesgo higiénico establece expresamente que no se debe reanudar el servicio hasta disponer de garantías objetivas y documentadas de que las condiciones de seguridad y salud han sido restablecidas".

El Ejecutivo regional indica que "para obtener estas garantías, el laboratorio externo a Metro ha establecido las actuaciones y los plazos necesarios, que comienzan a contar desde la finalización de la limpieza e incluyen la ventilación de las instalaciones, la recogida de muestras, su análisis y la obtención de los resultados". Por ello, "Metro está realizando todos los esfuerzos necesarios para reabrir la estación lo antes posible, siempre que los resultados permitan acreditar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud exigidas, con la protección de sus trabajadores como prioridad".