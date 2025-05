El Congreso rechaza por un voto el blindaje del Trasvase Tajo-Segura y Miras denuncia la "traición" del PSOE

171 votos en contra por 170 a favor. Ese fue el resultado de la votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley para mantener el Trasvase Tajo-Segura, una iniciativa aprobada por mayoría del parlamento murciano que este martes fue rechazada por el parlamento de la Nación por un solo voto.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, fue el encargado de defender desde la tribuna del Congreso la necesidad de blindar una infraestructura de la que depende el mantenimiento de la actividad agrícola en la región de Murcia, así como de amplias zonas de Almería y Alicante.

En su discurso, López Miras apeló al diálogo y trató de desvincular de la política partidista un asunto de interés nacional como es el reparto del agua sobrante en aquellas regiones que la necesitan para sobrevivir. El presidente murciano insistió en "abandonar la confrontación" y afrontar con altura de miras "una cuestión de Estado" como el reparto de agua.

El diputado murciano y flamante secretario general del PSOE de Murcia, Francisco Lucas, rechazó desde la tribuna una proposición que tachó de "paripé" para "confrontar" a la sociedad y sacar rédito político. Lucas defendió la gestión de la política hídrica de los gobiernos socialistas, a los que atribuyó el mérito de que a Murcia nunca le ha faltado agua en los últimos años.

Llegado el momento de la votación, los tres diputados murcianos del PSOE se sumaron al rechazo de sus compañeros socialistas y el resto de partidos del bloque gubernamental, por lo que la iniciativa quedó rechazada y, en consecuencia, será devuelta a la Asamblea Regional de Murcia.

La traición a la #RegióndeMurcia tiene el nombre y apellidos de los diputados del PSOE regional. Con su voto a favor o su simple abstención, habríamos parado el hachazo de Sánchez al trasvase Tajo-Segura. El @ppopular ha votado en bloque en defensa del consenso y el acuerdo.… pic.twitter.com/DQirKq2se9 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) May 13, 2025

Alberto Núñez Feijóo no estuvo presente en la votación y tampoco hizo uso del voto telemático, una circunstancia que el PSOE ha utilizado como la prueba de que el PP no se toma en serio el problema del agua. En todo caso, el voto de Núñez Feijóo no hubiera cambiado el resultado, puesto que solo se hubiera alcanzado un empate y, en tal caso, la iniciativa hubiera sido rechazada igualmente.