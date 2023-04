Laporta, el nuevo Pujol

Día grande en Cataluña. Levísimos efluvios del golpe de Estado de hace un lustro. La actualidad huele a la primavera del no surrender. Jan Laporta, Juanito Lapuerta para los amigos, ha comparecido por espacio de dos horas ante la prensa catalana en un discurso con preguntas. El presidente del F. C. Barcelona ya es es más importante que el presidente de la Generalitat y que el abad de Montserrat. Este lunes 17 de abril de 2023 ha quedado demostrado. Fecha histórica. Tipo 20 y 21 de septiembre de 2017, pocos días antes del golpe de Estado modelo 1-O. Laporta ha alterado por completo las rutinas matinales de los lunes con una comparecencia urbi et orbi que ha dejado en agua de borrajas que Pablo Iglesias se haya quejado en la radio del conde de Godó, Grande de España, por la "ensalada de hostias" que le propina Yolanda Díaz por "cascarrabias", machirulo y prepotente pretencioso.

La noticia de fondo es el "Barça". La retransmisión en directo de la alocución de Laporta en la santa sede "blaugrana". El presidente del "més que un club" se ha presentado ante los fieles como el verdadero profeta de Pujol, tenedor de las Tablas de Moisés y líder del equipo elegido. Por fin Barcelona es la ciudad que toma su nombre del club azulgrana, el símbolo identitario absoluto de Cataluña, ni Generalidad, ni Consejo de Ciento ni Círculo Ecuestre. El "Barça". Dijo Laporta que a la iglesia culé más que ganar le gusta cómo se gana en plan "sujétame el cubata", que la Agencia Tributaria no ha demostrado que se haya alterado la competición al tener a sueldo durante 18 años al vicepresidente de los árbitros y, ojo al piojo, salta la sorpresa en Las Gaunas, que el Real Madrid es el equipo del régimen.

Franco se remueve de gusto en su tumba. Durante su "mandato" el Athletic de Bilbao ganó más Copas de Generalísimo que nadie, sólo por delante del Club de Fútbol Barcelona. El único busto de Franco que ha existido en un campo de fútbol estaba en el "Camp Nou". El caudillo fue un auténtico benefactor del "Barça", hasta el punto de ser condecorado dos veces y nombrado socio de honor en 1971, cuatro años antes de morir en la cama.

A día de hoy, el hombre más importante de Cataluña es Laporta y nadie se acuerda de Pere Aragonès. Los más enterados reportan que fue becario de Junqueras y que un tal Bermúdez de Castro, el funcionario encargado de aplicar el 155, dijo de él que fue un colaborador eficaz. Y ahí está, de presidente de la Generalidad, una gestoría con ínfulas de compañía de seguros. En cambio el "Barça", cuidado con el "Barça".