Fruta, la criptonita de Sánchez

A estas alturas de la película Soy un hombre profundamente enamorado nadie ha desmentido lo publicado sobre las actividades profesionales de la señora Begoña Gómez, experta en la consecución de fondos y directora de una cátedra de "transformación social competitiva", cosa de enorme mérito para quien carece de título universitario.

A pesar de que no consta que las informaciones sobre la esposa de Pedro Sánchez sean falsas, el presidente del Gobierno está dispuesto a acometer una gran operación de "regeneración democrática". En materia informativa, cuando Sánchez habla de "regeneración democrática" se refiere a cancelar los medios que hablan de su esposa o de su hermano, un ciudadano que ahorra muy por encima de sus posibilidades.

Bulos, bulos, bulos, alega Sánchez, el autor del último gran bulo de la política española. Sus palmeros están que trinan. Cinco días se tiraron diciendo que Sánchez se iba, que estaba profundamente tocado, que no aguantaba tanta insidia y que el poder le importaba una higa. Hay que verlos ahora contando que Sánchez tenía decidido marcharse, pero que a última hora cambió de opinión y se impuso la titánica tarea de lograr que las mujeres españolas puedan trabajar fuera de casa. Sí, sí. Debió de pasar eso, lo de decidir quedarse, cuando iba camino de la Zarzuela para informar al Rey del resultado de sus cogitaciones.

La "regeneración democrática" implica además el asalto al Poder Judicial y el derrumbe de la separación de poderes, cosa que es llevar la democracia a otro nivel. En concreto al nivel del este de Alemania cuando se llamaba RDA. De modo que nuestro amado líder habla de "lawfare" como sus socios separatistas de Cataluña y prepara el terreno para ocupar por las bravas el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Dispone de mamporreros de sobra en la judicatura, pero aún más en el periodismo, donde un amplísimo sector señala a los críticos con el sanchismo, los de la maquinaria del fango punto es. No hay entrevista en la que no muestre su rencor por el "me gusta la fruta" y el "que te vote Txapote". No lo soporta. Le saca literalmente de quicio. La fruta es su criptonita.